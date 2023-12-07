Как правильно хранить мандарины, чтобы остались свежими подольше
Главным фруктом Нового года считаются мандарины. Как сохранить их свежесть и аппетитный вид хотя бы пару недель подскажет Ukr.Media.
Самый простой способ – хранить мандарины в холодильнике. Однако это не поможет, если не учитывать несколько важных правил.
Вообще оптимально хранить мандарины в подвале или погребе, где температура составляет около +6 градусов. Это немного выше, чем в обычном холодильнике, при постоянной влажности около 85-90%.
Учитывая отсутствие погреба у многих любящих мандарины, холодильник остается самым удобным вариантом.
Если вы решили хранить мандарины в холодильнике:
Выньте фрукты из полиэтиленового пакета
Для предотвращения образования плесени, мандарины нуждаются в доступе воздуха.
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Натрите растительным маслом
Защищает кожуру от пересыхания и неприятных запахов.
Не обрезайте ветки и листья
Если вы приобрели мандарины с ветками, не обрезайте их: мандарины будут лежать подольше.
Избегайте соседства с бананами и яблоками
Они выделяют этилен, способствующий созреванию фруктов, что плохо для мандаринов.
Мойте перед употреблением
Цитрусы проходят обработку сернистыми соединениями, поэтому они должны быть промыты перед употреблением.
Если соблюдать эти правила и выбрать качественные мандарины, они останутся свежими в холодильнике две-три недели. Следует периодически проверять отделения для фруктов и выбрасывать испортившиеся плоды.
Напомним, мы уже писали, как выбрать вкусные мандарины.
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