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Как правильно хранить мандарины, чтобы остались свежими подольше

Цихоцкая Мария

Как правильно хранить мандарины, чтобы остались свежими подольше

Главным фруктом Нового года считаются мандарины. Как сохранить их свежесть и аппетитный вид хотя бы пару недель подскажет Ukr.Media.

Самый простой способ – хранить мандарины в холодильнике. Однако это не поможет, если не учитывать несколько важных правил.

Вообще оптимально хранить мандарины в подвале или погребе, где температура составляет около +6 градусов. Это немного выше, чем в обычном холодильнике, при постоянной влажности около 85-90%.

Учитывая отсутствие погреба у многих любящих мандарины, холодильник остается самым удобным вариантом.

Если вы решили хранить мандарины в холодильнике:

Выньте фрукты из полиэтиленового пакета

Для предотвращения образования плесени, мандарины нуждаются в доступе воздуха.

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Натрите растительным маслом

Защищает кожуру от пересыхания и неприятных запахов.

Не обрезайте ветки и листья

Если вы приобрели мандарины с ветками, не обрезайте их: мандарины будут лежать подольше.

Избегайте соседства с бананами и яблоками

Они выделяют этилен, способствующий созреванию фруктов, что плохо для мандаринов.

Мойте перед употреблением

Цитрусы проходят обработку сернистыми соединениями, поэтому они должны быть промыты перед употреблением.

Если соблюдать эти правила и выбрать качественные мандарины, они останутся свежими в холодильнике две-три недели. Следует периодически проверять отделения для фруктов и выбрасывать испортившиеся плоды.

Напомним, мы уже писали, как выбрать вкусные мандарины.

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