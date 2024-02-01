Как правильно хранить продукты в холодильнике: что такое 'двухчасовое правило'

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Мы привыкли много уделять внимание тому, как выбрать качественную еду, как ее готовить, но для поддержания нашего здоровья и предотвращения пищевых отравлений крайне необходимы знания правильного хранения пищи. Это касается как холодильника, так и обычного кухонного шкафа. Хранение продуктов охлажденными при должной температуре является одним из лучших способов предотвратить или замедлить рост таких бактерий, как Salmonella, E. coli и C. Botulinum (возбудитель ботулизма).

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1. Відразу охолоджуйте або заморожуйте продукти, які швидко псуються. Дотримуйтеся "двогодинного правила". Ніколи не дозволяйте м’ясу, птиці, морепродуктам, яйцям або іншим продуктам, які потребують охолодження, залишатися при кімнатній температурі більше двох годин. Це стосується також їжі на виніс.

2. Підтримуйте належну температуру приладів. Підтримуйте температуру в холодильнику не нижче 4° C. Температура морозильника має бути -18°C.

3. Перевірте інструкції щодо зберігання на етикетках. Багато продуктів, крім м’яса, овочів і моло чних продуктів, потрібно зберігати в холоді.

4. Використовуйте готові до вживання продукти якомога швидше. Чим довше вони зберігаються в холодильнику, тим більше шансів, що Listeria , бактерія, яка викликає харчові захворювання, може розвиватися, особливо якщо температура в холодильнику вище 4° C.

5. Будьте уважні до зіпсованої їжі. Жалкувати щодо викинутої їжі не варто, не робіть із себе смітник та місце розвитку патогенної флори.6. Мийте руки, поверхні та продукти, відокремлюйте сирі продукти від готових до вживання продуктів і готуйте до готовності.

7. Регулярно мийте холодильник і негайно витирайте розлиті речовини. Це допомагає зменшити ріст бактерій лістерії.

8. Тримайте продукти закритими. Зберігайте охолоджені продукти в закритих контейнерах або герметичних пакетах для зберігання та щодня перевіряйте залишки на предмет псування. Зберігайте яйця в картонній упаковці в самому холодильнику, а не на дверях, де температура вище. Якщо у вас вимкнеться електроенергія, тримайте двері холодильника та морозильника зачиненими якомога довше. Ваш холодильник зберігатиме їжу холодною близько чотирьох годин, якщо він не відкритий.

9. Зберігайте пакети із сирим м'ясом, птицею та рибою в окремому поліетиленовому пакеті, мисці чи каструлі на найнижчій полиці холодильника, адже нижня полиця зазвичай найхолодніша. Свіже м'ясо, птицю та рибу вживайте протягом кількох днів. Викидайте м'ясо, птицю чи рибу зі стороннім запахом, липкою або слизовою поверхнею або, можливо, зміненим колірлм.

10. Зберігайте продукти в контейнерах для хрустких продуктів у холодильнику. Це допомагає утримувати вологу. Якщо можливо, зберігайте фрукти окремо від овочів, оскільки фрукти виділяють етиленовий газ, який може скоротити термін зберігання.