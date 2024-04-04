Как правильно хранить разрезанное авокадо, чтобы не испортилось: советы хозяек

Разрезанное авокадо быстро темнеет, но можно просто повлиять на это. Есть несколько простых способов сохранить авокадо свежим подольше. Украинская нутрициология Людмила Матушинец поделилась двумя действенными методами, как сохранить разрезанное авокадо свежим и аппетитным на более долгое время:

Лимон:

Смажьте мякоть авокадо свежим соком лимона.

Витамин C и кислотность сока создадут защитный барьер от воздуха, замедляя окисление.

Авокадо будет дольше оставаться ярко-зеленым и привлекательным.

Лук:

Положите кусочек лука в контейнер из авокадо.

Плотно закройте контейнер.

Природные соединения серы в луке выступают как консервант, предотвращая потемнение авокадо.

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Подсказки:

Выбирайте спелые, но не перезрелые плоды.

Храните авокадо в холодильнике.

Используйте контейнеры с герметичной крышкой.

Не забудьте вынуть косточку, ведь она ускоряет порчу.

Благодаря этим простым советам вы сможете наслаждаться свежим и вкусным авокадо в течение нескольких дней.

Напомним, мы уже писали, как выбрать идеальный авокадо.

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