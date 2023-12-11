Как правильно хранить трикотажную одежду, чтобы прослужила долго

Одежду из трикотажа следует хранить в сложенном виде, поскольку ее висение на вешенках может привести к растяжению и потере формы со временем. В частности, трикотажные платья и вязаные свитера не рекомендуется вешать, поскольку это может привести к вытягиванию плечей и деформации.

Об этом пишет prostoway.

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Для такой одежды оптимальным вариантом хранения есть полочки в шкафу. Важно следить за тем, чтобы в вещах не заводилась моль, особенно если это одежда из натуральной шерсти.

Шарфы и спортивная одежда также лучше не вешать, поскольку это может привести к их растяжению и деформации. Шарфы рекомендуется компактно складывать или скручивать в виде рулона. Относительно спортивной одежды ему можно выделить специальную полочку для хранения.

Напомним, мы уже писали, что делать с ненужной одеждой.

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