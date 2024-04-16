Как правильно хранить зеленый лук, чтобы был свежим вдвое дольше: советы хозяек
Как правильно хранить зеленый лук, чтобы был свежим вдвое дольше: советы хозяек
Зеленый лук – это не только вкусный ингредиент для многих блюд, но и источник витаминов и микроэлементов. К сожалению, она имеет короткий срок хранения, поэтому важно знать, как сохранить ее свежей подольше.
Обычно зеленый лук хранится в холодильнике до 5 дней. Но мы подскажем, как сделать этот термин длиннее. Об этом пишет Shuba.
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Вот несколько практических советов:
Правильный выбор:
- Зеленая часть: равномерно окрашенная, без увядания. Сухие кончики – признак непродолжительного хранения.
- Белая часть: сухая, без гниения.
- Пучок: не очень плотный, без признаков повреждений.
Хранение в холодильнике:
Не мойте лук перед хранением! Это только ускорит его порчу.
- Заверните в фольгу: Сухую часть заверните в фольгу, а оставьте зеленую открытой. Так лук пролежит до 7 дней.
- Пакет с отверстиями Поместите пучок в пакет с отверстиями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Свежесть сохраняется до 15-20 дней.
- Влажная бумага: Обмотайте корни влажной бумагой, поместите в пакет и регулярно меняйте бумагу.
- Стакан с водой: Погрузите корни в воду, меняйте ее каждый день.
Замораживание:
- Нарежьте: Хорошо вымойте, просушите и нарежьте лук.
- Упакуйте: Разложите по контейнерам или пакетам.
- Заморозьте: Храните в морозильной камере.
Помните:
- Контролируйте состояние лука, удаляйте поврежденные части.
- Используйте поврежденный лук как можно быстрее.
- Замороженный лук потеряет часть вкуса и цвета, но все же останется полезным.
Напомним, мы уже писали, как вырастить зеленый лук без земли.
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