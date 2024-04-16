Как правильно хранить зеленый лук, чтобы был свежим вдвое дольше: советы хозяек

Зеленый лук – это не только вкусный ингредиент для многих блюд, но и источник витаминов и микроэлементов. К сожалению, она имеет короткий срок хранения, поэтому важно знать, как сохранить ее свежей подольше.

Обычно зеленый лук хранится в холодильнике до 5 дней. Но мы подскажем, как сделать этот термин длиннее. Об этом пишет Shuba.

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Вот несколько практических советов:

Правильный выбор:

Зеленая часть: равномерно окрашенная, без увядания. Сухие кончики – признак непродолжительного хранения.

равномерно окрашенная, без увядания. Сухие кончики – признак непродолжительного хранения. Белая часть: сухая, без гниения.

сухая, без гниения. Пучок: не очень плотный, без признаков повреждений.

Хранение в холодильнике:

Не мойте лук перед хранением! Это только ускорит его порчу.

Заверните в фольгу: Сухую часть заверните в фольгу, а оставьте зеленую открытой. Так лук пролежит до 7 дней.

Сухую часть заверните в фольгу, а оставьте зеленую открытой. Так лук пролежит до 7 дней. Пакет с отверстиями Поместите пучок в пакет с отверстиями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Свежесть сохраняется до 15-20 дней.

Поместите пучок в пакет с отверстиями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Свежесть сохраняется до 15-20 дней. Влажная бумага: Обмотайте корни влажной бумагой, поместите в пакет и регулярно меняйте бумагу.

Обмотайте корни влажной бумагой, поместите в пакет и регулярно меняйте бумагу. Стакан с водой: Погрузите корни в воду, меняйте ее каждый день.

Замораживание:

Нарежьте: Хорошо вымойте, просушите и нарежьте лук.

Хорошо вымойте, просушите и нарежьте лук. Упакуйте: Разложите по контейнерам или пакетам.

Разложите по контейнерам или пакетам. Заморозьте: Храните в морозильной камере.

Помните:

Контролируйте состояние лука, удаляйте поврежденные части.

Используйте поврежденный лук как можно быстрее.

Замороженный лук потеряет часть вкуса и цвета, но все же останется полезным.

Напомним, мы уже писали, как вырастить зеленый лук без земли.

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