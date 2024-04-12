Как правильно использовать друшляк для макароны: хозяйки открыли секрет

Оказывается, слить воду с макарон можно гораздо проще, быстрее и аккуратнее, а это еще один шаг к приготовлению идеальной пасты, ведь в этом деле важны все нюансы.

Большинство из нас привыкли ставить дуршлаг в раковину и выливать туда макароны. Но это не самый лучший метод.

Пользователь TikTok @tiger_lee_uk поделилась лайфхаком, который действительно может "изменить вашу жизнь". Ее новая техника состоит в том, чтобы разместить дуршлаг в кастрюле и осторожно вылить воду. Этот метод позволяет сохранить все макароны в кастрюле, а также делает процесс более аккуратным.

Лайфхак получил одобрение пользователей, собрав более 706 тысяч лайков. Люди отмечают, что так сливать воду гораздо проще, а дуршлаг потом мыть гораздо легче.

Шеф-повар в комментариях добавил еще один интересный нюанс: рекомендуется оставлять немного воды от макарон и добавлять ее в соус. Это сделает его более густым, а макароны – еще вкуснее.

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