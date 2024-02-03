Как правильно измерить давление с помощью тонометра дома: полезные советы
Регулярное измерение артериального давления - это залог раннего выявления проблем с сердечно-сосудистой системой и предотвращения серьезных последствий. Вот краткое руководство по правильной процедуре и толкованию результатов. Об этом пишет ТСН.
Что такое гипертония?
Гипертония – это состояние, когда артериальное давление превышает норму (140/90 мм рт.ст.). Различают три ступени:
- 1 степень: 140/90 – 160/100 мм рт.ст.
- 2 степень: 160/100 - 180/110 мм рт.ст.
- 3 степень: выше 180/110 мм рт.ст.
Подготовка к измерению:
- Избегайте еды, курения и кофе за 30 минут до процедуры.
- Отдохните 5-10 минут перед измерением.
- Измерьте давление в сидячем положении, опираясь на спинку стула.
- Рука с манжетой должна лежать на столе, на уровне сердца.
Процедура измерения:
- Наденьте манжету на обнаженную руку на 2-3 см выше локтевого сгиба.
- Зафиксируйте манжету с помощью липучки.
- Накачайте воздух в манжету до 200 мм рт.ст.
- Медленно испускайте воздух, прислушиваясь к звукам сердца.
- Зафиксируйте два показателя: систолическое (при появлении звуков) и диастолическое (при их исчезновении).
Повторение и запись результатов:
- Для лучшей точности повторите измерение 2-3 раза с интервалом 1-2 минуты.
- Записывайте результаты в дневнике давления, указывая дату, время и самочувствие.
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Обратитесь к врачу, если:
- Вы регулярно фиксируете высокое давление (выше 140/90 мм рт.ст.).
- Ощущаете головокружение, головные боли, одышку.
- Имеете в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.
Помните, что контроль артериального давления – это ключ к вашему здоровью. Следуйте этим простым правилам, чтобы вовремя выявить проблемы и принять меры.
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