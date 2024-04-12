Как правильно клеить наклейки на яйца к Пасхе: хозяйки поделились полезными лайфхаками
Как правильно клеить наклейки на яйца к Пасхе: хозяйки поделились полезными лайфхаками
Пасха – один из важнейших праздников для украинцев. Согретые теплом весны, мы готовим куличи, красим пасхальные яйца и украшаем их наклейками. Даже для такого, казалось бы, простого дела, как наклейки, нужна инструкция. Если все сделать правильно, декор будет качественно держаться и выглядеть хорошо. Об этом пишет УНИАН.
Что понадобится:
- Яйца белого цвета
- Наклейки на пасхальную тематику
- 1,5-2 л воды
- 0,5 ч. л. соли
- Сотейник
- Бумажное полотенце
Инструкция:
- Отварите яйца: Вскипятите воду, добавьте соль. Опустите яйца и варите 3-4 минуты. Охладите под проточной водой и просушите полотенцем. Не выливайте воду!
- Подготовьте этикетки: Разрежьте ленту на отдельные изображения.
- Наклейте наклейки: Возьмите наклейку, держа ее за края. Продвиньте яйцо внутрь, чтобы изображение оказалось по центру.
- Зафиксируйте результат: Снова подогрейте воду, из которой варились яйца. Опустите пасхальное яйцо в кипяток на 10 секунд, затем сразу выньте.
- Высушите: Положите пасхальные яйца на бумажное полотенце, чтобы они полностью высохли.
Совет:
- Не используйте кипяток: Горячая вода может повредить наклейки.
- Не держите яйца в кипятке дольше 10 секунд. Это может привести к деформации белка.
- Храните пасхальные яйца в прохладном месте: Это поможет им дольше оставаться свежими.
Важно:
- После Пасхи скорлупу с наклейками, где изображены лики святых, нельзя выбрасывать. Ее следует отнести к храму, где ее утилизируют правильно.
Напомним, мы уже писали о лайфхаке для окрашивания пасхальных яиц с помощью риса.
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