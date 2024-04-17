Как правильно мыть голову шампунем, чтобы волосы надолго оставались чистыми: советы парикмахера

Казалось бы, мытье волос – это простая и понятная процедура, которую каждый из нас делает регулярно. Однако чтобы ваша шевелюра сияла здоровьем и красотой, важно знать некоторые секреты. Парикмахер Фелисити Николь поделилась своими знаниями о том, как правильно мыть волосы. Об этом пишет The Mirror.

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Двойная мойка – гарантия чистоты

В отличие от распространенной практики, Фелисити рекомендует использовать шампунь дважды во время одного мытья. Первое нанесение очистит волосы от грязи, пыли и остатков стайлинговых средств. А второе – позаботится о коже головы, удаляя излишки кожного сала и другие загрязнения.

Правильное нанесение – залог эффекта

Шампунь следует наносить исключительно на кожу головы, а не на все волосы. Во время смывания он сам распределится по всей длине, очищая локоны.

Кондиционер – спасатель для кончиков

После мытья обязательно используйте кондиционер. Наносите его только на середину и кончики волос, избегая корней. Это поможет увлажнить и защитить сухие и ломкие участки. Распределяйте кондиционер пальцами или расческой с широкими зубцами.

Не чаще 2-3 раз в неделю

Слишком частое мытье может привести к высушиванию волос, ломкости и перхоти. Оптимальная частота – 2-3 раза в неделю.

Дополнительный уход

Для лучшего результата используйте маски, сыворотки и другие средства, которые соответствуют вашему типу волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно мыть голову, чтобы волосы сияли.

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