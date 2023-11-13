Как правильно носить шпильку, чтобы защитила от сглаза: советы

Булавка может стать мощным оберегом от негатива. Существует верование, что она способна отражать от своего владельца зловещее влияние. Однако для того, чтобы она эффективно защищала своего владельца, важно соблюдать несколько правил ее ношения, сообщает Ukr.Media.

Незаметность

Заколка должна быть незаметной для других людей. Чем больше она скрыта, тем она сильнее.

Рекомендуется прикреплять ее с изнаночной стороны подола платья или брюк. Также можно носить шпильку с внутренней стороны рубашки или кофты, со стороны сердца.

Направление крепления

Заколку следует закреплять головкой вниз. Таким образом, весь негатив будет направляться к земле и не достигает человека.

Если шпильку закрепить головкой вверх, это может привлечь отрицательные энергии внешней среды.

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Очистка шпильки

Перед использованием шпильку нужно очистить от старого негатива или использовать новую шпильку.

Для очищения можно зажечь свечу и произнести специальный заговор, например: "Запри на себе всякое зло, пусть все, что для меня приготовлено, на тебя перейдет".

Затем шпильку нужно прикрепить к одежде и носить ее до того момента, пока она не откроется или не упадет.

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