Как правильно обрезать сливы в конце ноября, чтобы получить в следующем году большой урожай

На переходе от лета к осени сады впитываются в багряницу сочных слив. Сладкая и ароматная мякоть этого плода получает признание многих, и неудивительно, что слива является одной из любимых культур.

Для того чтобы наслаждаться сочными плодами, необходим правильный уход. Одним из важных аспектов является обрезка сливы осенью, о которой мы рассказали в статье vikna.tv.

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Слива, имеющая свои корни в Древнем Риме, сегодня известна более 2500 сортов по всему миру. Помимо удовольствия от вкуса, слива признана своими полезными свойствами. Как отличный антиоксидант, она выводит токсины, снижает риск онкологических заболеваний и содержит витамины и полезные вещества. Высокое содержание витамина К1 в сливе способствует укреплению костей, а также оказывает положительное влияние на сердце, снижая уровень холестерина и омолаживая организм. Слива также полезна для печени, нервной системы и улучшает качество сна благодаря гормону серотонина.

Нужно ли обрезать сливы осенью

Обрезка сливы возможна в течение года, но важно определить правильное время для каждого этапа. Осенью обрезка необходима для омоложения дерева, поскольку слива хрупко реагирует на загущение веток. Дерево родит на ветках второго-третьего года, так что с четвертого-пятого года можно начать его омоложение.

Правила осенней обрезки сливы

Обзор веток: Сначала внимательно осматриваем дерево, определяя сухие и больные ветви. Обрезка Проводим обрезку для всех больных участков. Удаление лишних веток: Большие, быстро растущие ветки обрезаем на 2/3 длины. Укорачивание молодых веток: молодые сливы укорачиваются на треть высоты, если это первая обрезка для дерева. Прореживание Кроны: Формируем крону, придавая ей правильную геометрическую форму. После обрезки: Обрезанные места обрабатываем садовым варом или раствором медного купороса.

Осенняя обрезка сливы способствует не только ее омоложению, но и увеличивает вероятность хорошего урожая в следующем году. Вкусное варенье, компоты и пироги из слив станут настоящим наслаждением в холодное время года.

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