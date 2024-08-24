Как правильно обрезать яблони после плодоношения и зачем это делать

Этот процесс важен для здоровья и урожайности дерева. Осень – лучшее время для обрезки, когда дерево отдыхает. При обрезке мы можем удалить больные и поврежденные ветви и придаем кроне желаемую форму для лучшего освещения и проветривания, а также стимулируем рост новых плодоносящих ветвей. Об этом пишет Zahid.net.

Когда обрезать:

После опадания листвы и до наступления устойчивых морозов.

Инструменты:

Секатор, лопер, пила, садовый нож, дезинфектант, садовый вар.

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Типы обрезки:

Санитарное: Удаление больных и сухих ветвей.

Удаление больных и сухих ветвей. Формовочное: Придание формы молодым деревьям.

Придание формы молодым деревьям. Прожижающая: Удаление ветвей, загущающих крону.

Удаление ветвей, загущающих крону. Омолаживающая: Для старых деревьев.

Советы:

Срезы делайте чистыми и гладкими и обрабатывайте их садовым варом. Не оставляйте пней и удаляйте ветки, растущие внутрь кроны. Не обрезайте более 1/3 кроны за один раз. Удаляйте ветви, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Оставляйте пенек с одной почкой при удалении веток.

Каждое дерево имеет свои особенности. Регулярная обрезка поможет вашей яблоне расти здоровой и плодоносить обильно.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.

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