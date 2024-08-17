Как правильно пересаживать ирисы в августе: садоводы поделились основными правилами

Август – идеальное время для обновления вашего цветника ирисами. Эта процедура не только обеспечит обильное цветение в следующем году, но и омолодит растения, позволяя им размножаться и заполнять новые участки сада. Об этом пишет Новости. Live.

Почему важно пересаживать ирисы?

Со временем ирисы могут вырождаться, утрачивая свою яркость и великолепие. Регулярная пересадка помогает сберечь сортность растений. Корневища ирисов активно разрастаются, занимая все больше места. Пересадка позволяет разделить кусты и обеспечить каждому растению достаточное количество питательных веществ. Регулярное обновление корневищ способствует активному росту и развитию новых побегов.

Как подготовить ирисы к пересадке?

Для размножения выбирайте здоровые, крепкие кусты с хорошо развитыми корневищами. Сократите листья примерно на треть. Острым ножом разделите корневище на части так, чтобы на каждой было несколько здоровых почек и кусочек корня. Обработайте срезы корневищ раствором марганцевого калия для профилактики заболеваний. Разложите корневища на солнце для просушки на несколько часов.

Подготовка почвы

Ирисы любят солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Добавьте к грунту компост или перегной, а также минеральные удобрения. Тщательно разрыхлите почву, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Посадка ирисов

Глубина ямок должна быть такой, чтобы корневище было расположено на уровне поверхности земли. Разместите корневища в ямках, расправив корни. Обильно полейте растения. Замульчивайте почву вокруг растений торфом или компостом для сохранения влаги и защиты от морозов.

Читайте также: Чем подкормить плодовые деревья весной: опытные садоводы назвали шесть лучших удобрений

Уход после пересадки

Регулярно поливайте растения, особенно в засушливый период. Регулярно удаляйте сорняки. Внесите подкормку для цветущих растений осенью.

Когда лучше пересаживать ирисы?

Лучшее время для пересадки ирисов – конец августа – начало сентября. За это время растения успеют укорениться и подготовиться к зиме.

Советы опытных садоводов:

Не углубляйте корневище: Это может привести к загниванию.

Это может привести к загниванию. Выбирайте солнечное место: Ирисы любят свет.

Ирисы любят свет. Регулярно осматривайте растения Это поможет выявить болезни и вредителей на ранней стадии.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые и красивые ирисы, которые будут радовать вас своим цветением многие годы.

Напомним, мы уже писали, как правильно посадить ирисы для красочного сада.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!