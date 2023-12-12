Как правильно пересаживать орхидею, чтобы не навредить

Если дома появилась орхидея, важно знать, что этот цветок, хоть и неприхотливый, требует внимания. Если вы планируете пересадить орхидею, следует следовать определенным советам.

Об этом сообщает prostoway.

Не спешите пересаживать орхидею сразу же после ее получения. Дайте ей привыкнуть и адаптироваться к новым условиям проживания. Через 7 дней вы можете начать процесс пересадки. Выберите прозрачный горшок без отверстий для этой процедуры.

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Заполните горшок слоями, располагая их в следующем порядке: керамзит, мох сфагнум (борющийся с бактериями и удерживающий влагу), сосновую кору и почву для орхидей. Разместите корни внутри горшка, закрепив его корой сосны, а затем добавьте немного грунта, завершая верхний слой мхом и корой. Перед посадкой обязательно проверьте корни на отсутствие повреждений и гнили.

Напомним, мы уже писали, на что стоит обратить внимание при выборе орхидеи.

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