Как правильно перевести 'вы правы' на украинский: Языковед назвал распространенную ошибку

Многие не знают, как правильно перевести русское выражение "вы правы" на украинский. Ошибочно некоторые прибегают к дословному переводу.

Языковед Александр Авраменко призвал избегать кальки "ви праві". Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Правой может быть рука, или нога. Правый или левый берег. Поэтому русскому "вы правы" соответствует выражение "ваша правда", или "ваша думка слушна", или "ви маєте рацію", – подчеркнул он.

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Другой частой ошибкой Авраменко назвал использование слова "область" для обозначения части тела или организма.

"Відчуваю полегшення в області живота". Друзья, в какой области, в Житомирской или Винницкой? Область – это административно-территориальная единица. А часть тела или организма называем участком. Так что правильно сказать: "відчуваю полегшення в ділянці живота", – отметил он.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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