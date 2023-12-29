Как правильно пить на Новый год, чтобы с утра не было похмелья: советы экспертов

Уже скоро Новый год и большинство из нас встретит его с бокалом шампанского или других популярных праздничных напитков. Если переборщить с алкоголем, есть риск проснуться 1 января с похмельем.

Эксперты поделились с изданием The San Diego Union-Tribune, как избежать похмелья и что делать, если это уже произошло.

Отмечается, что есть два основных правила во избежание похмелья — это ограничить потребление алкоголя и "оставаться увлажненным".

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Перед тем как выпить алкоголь, специалисты советуют не делать это на голодный желудок. Также не нужно забывать о закусках после каждой рюмки или каждого глотка крепкого напитка.

Между употреблением алкогольных напитков, нужно пить достаточно жидкости. Это также поможет вам употреблять меньше алкоголя.

"Знайте свои пределы и пейте только умеренно. Заранее решите, сколько напитков вы выпьете — и соблюдайте это. Не чувствуйте давления пить. Также избегайте употребления более одного алкогольного напитка в течение часа. Прекратите пить полностью, когда достигнете предела", – советуют специалисты.

Если похмелья все же не удалось избежать, следует быть осторожными с болеутоляющими препаратами, поскольку ацетаминофен может повлечь за собой повреждение печени в сочетании с чрезмерным употреблением алкоголя.

Специалисты советуют пить воду или фруктовый сок, чтобы справиться с обезвоживанием, однако откажитесь от кофеина. Можете перекусить мягкими закусками, например тосты или крекеры, чтобы повысить уровень сахара в крови и успокоить желудок.

Также следует на 1 января сварить бульонный суп – для замены утраченной соли и калия. Жирные бутерброды на завтрак также помогут, если вы сможете их переварить.

Специалисты по onclinic объяснили, что делать, если у вас сильное похмелье.

Как быстро снять похмелье и головные боли?

Для облегчения похмельного синдрома необходимо увеличить потребление чистой негазированной воды, выспаться в прохладном помещении и прогуляться на свежем воздухе. Для ускорения восстановления водного баланса можно съесть порцию куриного бульона, арбуз, виноград, бананы, груши или апельсины, выпить томатный сок, некрепкий сладкий чай или огуречный рассол.

Какое лекарство помогает от похмелья?

Универсальных медикаментов, способных гарантированно устранить похмельный синдром, нет. Некоторые компоненты лекарства против похмелья (например, нестероидные противовоспалительные препараты) могут частично облегчить симптоматику, возникающую через несколько часов после прекращения потребления алкоголя.

Что делать при сильном похмелье?

Чтобы подобрать средства, помогающие убрать проявления тяжелых форм похмелья, желательно посоветоваться с семейным врачом. Основу терапии составляет обильное питье, способствующее регидратации организма. При необходимости можно принимать антациды (нормализуют кислотность желудочного сока) и препараты от похмелья с обезболивающими и спазмолитическими эффектами.

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Как избавиться от похмелья в домашних условиях?

Чтобы избавиться от похмелья в домашних условиях, следует исключить умственные и физические нагрузки, а также увеличить объем потребляемой воды. При упадке сил необходимо соблюдать постельный режим. Одним из действенных способов, помогающих облегчить похмелье, есть сон.

Какая еда помогает справиться с похмельем?

Напитки с электролитами (магнием, калием, натрием); свежие фрукты (например, бананы, груши, апельсины, виноград); продукты, содержащие витамины группы B и жирные кислоты омега-3 (например, лосось); тосты, яблочное пюре, рис); имбирь или имбирный чай (включается в рацион в случае тошноты).

Рекомендуется воздерживаться от тяжелой для переваривания пищи (в частности, фастфуда) и кофе (оказывает мочегонное действие и раздражает слизистую желудка). Для составления меню при похмелье можно проконсультироваться с семейным врачом.

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