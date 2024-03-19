Как правильно питаться в Великий пост: основные правила и советы

С 18 марта у верующих начался Великий пост, который продлится до 4 мая. В этот период для тех, кто соблюдает строгие ограничения, существуют определенные правила, которых верующие неукоснительно соблюдают, ограничивая себя в потреблении определенных блюд.

В этом году Великий пост продлится 48 дней, с 18 марта по 4 мая. Во время поста, понедельника, среда и пятница являются днями строгого поста, когда разрешается потреблять только сухие продукты. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть горячую еду с разными добавками, включая масло и вино.

Читайте также о 5 постных блюдах, которые можно приготовить, чтобы разнообразить свое меню

Питание во время поста:

Во время строгих дней поста рекомендуется потреблять такие продукты, как хлеб, овощи, фрукты, орехи и воду. В дни, когда разрешена горячая пища, можно включить в рацион овощные и грибные супы, картофель, бобовые, крупы, пирожные на воде и другие.

Чего следует избегать:

Во время поста следует избегать потребления мясных продуктов, рыбы, молочных продуктов, яиц, алкоголя, сладостей и фаст-фуда.

Важность пополнения кальция и белка:

Поскольку при посте отказываются от молочных продуктов и яиц, важно обеспечить достаточное потребление кальция и белка через семена, бобовые, орехи и другие растительные источники.

Разнообразие рациона:

Старайтесь разнообразить рацион, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами и предотвратить чувство голода.

Предлагаем узнать, можно ли есть рыбу в Великий пост.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!