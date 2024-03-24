Как правильно почистить ноутбук, чтобы не повредить: полезные советы

Скопление пыли внутри ноутбука может привести к серьезным проблемам, таким как перегрев, сбои в работе и даже поломка. Регулярная чистка поможет вам избежать этих проблем и продлить срок службы вашего устройства.

Если вы хотите быть уверены в качественном результате – можете обратиться к сервису. Но самостоятельное тщательное очищение ничем не хуже и сэкономит вам средства. Об этом пишет ТСН.

Вот что вам понадобится для чистки:

Микрофибровая тряпка

Ватные палочки

Зубочистка

Чистящее средство

Пена для чистки электроники

Кисточка с жестким ворсом

Антистатические перчатки

Инструкция по чистке:

Выключите ноутбук и отсоедините его от сети. Переверните ноутбук и слегка встряхните его, чтобы удалить пыль из-под клавиатуры. Увлажните мягкую часть ватной палочки спреем для чистки клавиатуры или экрана и протрите пространство между клавишами. С помощью зубочистки удалите любую видимую грязь. Сдуйте пыль из вентиляционных отверстий с помощью баллончика со сжатым воздухом. Протрите корпус ноутбука влажной тряпкой с пеной.

Как часто нужно чистить ноутбук?

Частота чистки зависит от того, как часто вы используете ноутбук. Если вы используете его ежедневно в течение 5 часов или больше, рекомендуется чистить его раз в три месяца.

Признаки того, что ваш ноутбук нуждается в чистке:

Перегрев

Громкая работа кулера

Необычные звуки, такие как поскрипывание, свист или хруст

Снижение производительности

Самовольная перезагрузка

Проблемы с экраном

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Признаки того, что ваш ноутбук скоро "сломается":

Жесткий диск работает медленнее или "скрежет"

Сильный шум кулера

Самовольная перезагрузка

Удивительные звуки при включении/выключении

Изменение цветов на экране

Снижение производительности

Проблемы с интернетом

Если вы заметили какие-либо из этих признаков, рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр.

Дополнительные советы:

Не используйте пылесос для чистки ноутбука, это может повредить его.

Не используйте воду или другие жидкости для чистки ноутбука.

Будьте осторожны при чистке клавиатуры, чтобы не повредить клавиши.

Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить чистку ноутбука профессионалам.

Напомним, мы уже писали, как продлить жизнь ноутбуку.

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