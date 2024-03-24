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Как правильно почистить ноутбук, чтобы не повредить: полезные советы

Цихоцкая Мария

Как правильно почистить ноутбук, чтобы не повредить: полезные советы

Скопление пыли внутри ноутбука может привести к серьезным проблемам, таким как перегрев, сбои в работе и даже поломка. Регулярная чистка поможет вам избежать этих проблем и продлить срок службы вашего устройства.

Если вы хотите быть уверены в качественном результате – можете обратиться к сервису. Но самостоятельное тщательное очищение ничем не хуже и сэкономит вам средства. Об этом пишет ТСН.

Вот что вам понадобится для чистки:

  • Микрофибровая тряпка
  • Ватные палочки
  • Зубочистка
  • Чистящее средство
  • Пена для чистки электроники
  • Кисточка с жестким ворсом
  • Антистатические перчатки

Инструкция по чистке:

  1. Выключите ноутбук и отсоедините его от сети.
  2. Переверните ноутбук и слегка встряхните его, чтобы удалить пыль из-под клавиатуры.
  3. Увлажните мягкую часть ватной палочки спреем для чистки клавиатуры или экрана и протрите пространство между клавишами.
  4. С помощью зубочистки удалите любую видимую грязь.
  5. Сдуйте пыль из вентиляционных отверстий с помощью баллончика со сжатым воздухом.
  6. Протрите корпус ноутбука влажной тряпкой с пеной.

Как часто нужно чистить ноутбук?

Частота чистки зависит от того, как часто вы используете ноутбук. Если вы используете его ежедневно в течение 5 часов или больше, рекомендуется чистить его раз в три месяца.

Признаки того, что ваш ноутбук нуждается в чистке:

  • Перегрев
  • Громкая работа кулера
  • Необычные звуки, такие как поскрипывание, свист или хруст
  • Снижение производительности
  • Самовольная перезагрузка
  • Проблемы с экраном

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Признаки того, что ваш ноутбук скоро "сломается":

  • Жесткий диск работает медленнее или "скрежет"
  • Сильный шум кулера
  • Самовольная перезагрузка
  • Удивительные звуки при включении/выключении
  • Изменение цветов на экране
  • Снижение производительности
  • Проблемы с интернетом

Если вы заметили какие-либо из этих признаков, рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр.

Дополнительные советы:

  • Не используйте пылесос для чистки ноутбука, это может повредить его.
  • Не используйте воду или другие жидкости для чистки ноутбука.
  • Будьте осторожны при чистке клавиатуры, чтобы не повредить клавиши.
  • Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить чистку ноутбука профессионалам.

Напомним, мы уже писали, как продлить жизнь ноутбуку.

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