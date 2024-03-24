Как правильно почистить ноутбук, чтобы не повредить: полезные советы
Скопление пыли внутри ноутбука может привести к серьезным проблемам, таким как перегрев, сбои в работе и даже поломка. Регулярная чистка поможет вам избежать этих проблем и продлить срок службы вашего устройства.
Если вы хотите быть уверены в качественном результате – можете обратиться к сервису. Но самостоятельное тщательное очищение ничем не хуже и сэкономит вам средства. Об этом пишет ТСН.
Вот что вам понадобится для чистки:
- Микрофибровая тряпка
- Ватные палочки
- Зубочистка
- Чистящее средство
- Пена для чистки электроники
- Кисточка с жестким ворсом
- Антистатические перчатки
Инструкция по чистке:
- Выключите ноутбук и отсоедините его от сети.
- Переверните ноутбук и слегка встряхните его, чтобы удалить пыль из-под клавиатуры.
- Увлажните мягкую часть ватной палочки спреем для чистки клавиатуры или экрана и протрите пространство между клавишами.
- С помощью зубочистки удалите любую видимую грязь.
- Сдуйте пыль из вентиляционных отверстий с помощью баллончика со сжатым воздухом.
- Протрите корпус ноутбука влажной тряпкой с пеной.
Как часто нужно чистить ноутбук?
Частота чистки зависит от того, как часто вы используете ноутбук. Если вы используете его ежедневно в течение 5 часов или больше, рекомендуется чистить его раз в три месяца.
Признаки того, что ваш ноутбук нуждается в чистке:
- Перегрев
- Громкая работа кулера
- Необычные звуки, такие как поскрипывание, свист или хруст
- Снижение производительности
- Самовольная перезагрузка
- Проблемы с экраном
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Признаки того, что ваш ноутбук скоро "сломается":
- Жесткий диск работает медленнее или "скрежет"
- Сильный шум кулера
- Самовольная перезагрузка
- Удивительные звуки при включении/выключении
- Изменение цветов на экране
- Снижение производительности
- Проблемы с интернетом
Если вы заметили какие-либо из этих признаков, рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр.
Дополнительные советы:
- Не используйте пылесос для чистки ноутбука, это может повредить его.
- Не используйте воду или другие жидкости для чистки ноутбука.
- Будьте осторожны при чистке клавиатуры, чтобы не повредить клавиши.
- Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить чистку ноутбука профессионалам.
Напомним, мы уже писали, как продлить жизнь ноутбуку.
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