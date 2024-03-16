Как правильно поливать орхидею после пересадки: садоводы дали совет

При уходе и создании соответствующих условий растение требует периодической пересадки. На этом этапе существует определенный нюанс, о котором следует знать. Он касается полива. Об этом пишет Время.

Специалисты по цветоводству объяснили, что необходимо делать с орхидеей после пересадки. Растение нуждается в увлажнении. Независимо от того, просто ли вы пересаживаете ее в другой горшок, или садите в новый субстрат, в любом случае ее необходимо полить.

Причина этого достаточно ясна. В новых условиях субстрат сухой, а орхидея нуждается в влаге. Если ее не полить, она может засохнуть.

Цветоводы рекомендуют добавлять в воду для полива удобрение для орхидей. Это поддержит растение в новых условиях и снизит стресс от пересадки. Хорошо, если подкормка будет содержать азот, калий, магний и другие минеральные удобрения.

Поливать орхидею необходимо сразу после пересадки. Вода должна быть комнатной. Поливайте до тех пор пока субстрат не осядет вместе с жидкостью. После этого поставьте горшок в таз с водой, чтобы орхидея впитала столько влаги, сколько ей нужно. В конце после завершения водных процедур растение следует поместить в темное место на 2 недели.

Напомним, мы уже писали, что запрещено делать с орхидеями.

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