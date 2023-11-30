Как правильно приготовить домашние чипсы из фруктов и овощей

Из каких фруктов и овощей можно делать чипсы

Домашние чипсы из фруктов и овощей – это вкусная и полезная альтернатива магазинным чипсам. Они содержат много витаминов, минералов и клетчатки, и их можно приготовить из любых фруктов и овощей, которые вам нравятся.

Сушка фруктов и овощей в домашних условиях – это еще один способ сохранить урожай и получить питательные полезные чипсы в любое время года. Читайте в статье, как правильно это сделать.

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Для чипсов подойдут кабачки, сельдерей, тыквы, баклажаны. Если же вы хотите сладкие, то берите груши, сливы, яблоки, бруснику, клюкву, малину, клубнику, чернику и т.д.

Как приготовить фрукты и овощи для сушки?

Выбирайте свежие и спелые плоды, а некоторые овощи, например сельдерей и тыкву, нужно очистить от кожуры. Нарезайте на тонкие слайсы толщиной 3-5 мм, замочите в немного подсоленной воде на 5 минут, далее просушите на бумажном полотенце.

Кислые ягоды нужно замачивать в сиропе из стевии. Для этого вскипятите воду, добавьте подсластитель и добавьте ягоды в сироп, оставьте на 8-10 часов. После выбросьте яблоки на сито, чтобы сироп стек.

Для яблок, слив и груш требуется особая подготовка, поскольку они также нуждаются в замачивании в воде из лимонной кислоты для сохранения внешнего вида.

Как сушить плоды?

Для сушки можно использовать дегидратор, сушилку для овощей и фруктов, или обычную духовку. Только в последнем случае на противень нужно выложить пергамент или силиконовый коврик, куда нужно выложить в один слой нарезанные овощи и фрукты. Сушите при температуре до 80 градусов примерно 8-12 часов. При этом духовку следует держать открытой для циркуляции воздуха. Периодически овощи и фрукты следует переворачивать, а ягоды перемешивать.

Когда чипсы подсушятся, достаньте их и оставьте отдыхать при комнатной температуре. Затем можно забирать в бумажные или тканевые мешочки, или же в стеклянные банки.

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