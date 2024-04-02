Как правильно приготовить котлету по киевски, чтобы масло вытекало как следует

Как правильно сделать котлету по киевски, чтобы масло вытекало

Кто не знает и не любит это легендарное блюдо? Котлета по-киевски – это не просто мясо, это настоящая кулинарная симфония, где сочное куриное филе сочетается с ароматным сливочным маслом и хрустящей панировкой.

Рецептом идеальной котлеты по-киевски поделилась суперфиналистка Мастер Шеф Ольга Рябенко в своем Instagram. Секрет ее котлет – в невероятно вкусной начинке из сливочного масла, творога и укропа. Попытайтесь приготовить котлеты по-киевски по этому рецепту, и вы будете приятно удивлены.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 3 шт.

Сливочное масло – 120 г

Твердый сыр – 150 г

Укроп – 50 г

Яйца – 4 шт.

Мука – 200 г

Панировочные сухари – 200 г

Соль, перец

Масло для фритюра

Приготовление:

Разрежьте куриное филе пополам, накройте пищевой пленкой и отбейте. Посолите и поперчите. Смешайте сливочное масло с тертым сыром и измельченным укропом. Заверните массу в пленку и положите в холодильник. Взбейте яйца в миске. В другие миски насыпьте муку и панировочные сухари. Достаньте масляную начинку из холодильника, нарежьте кусочками и сформуйте. Заверните начинку в куриное филе. Обвалите котлеты в муке, затем в яйцах и сухарях. Жарьте котлеты во фритюре до золотистого цвета (около 7 минут). Выложите котлеты в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте в духовке при 180°C в течение 30 минут.

Важно!

Обязательно используйте качественное сливочное масло.

Не передерживайте котлеты во фритюре, в противном случае они станут сухими.

Запекание в духовке делает котлеты более сочными.

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