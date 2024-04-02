Українська
Рецепты

Как правильно приготовить котлету по киевски, чтобы масло вытекало как следует

Игорь Романько

Как правильно сделать котлету по киевски, чтобы масло вытекало

Кто не знает и не любит это легендарное блюдо? Котлета по-киевски – это не просто мясо, это настоящая кулинарная симфония, где сочное куриное филе сочетается с ароматным сливочным маслом и хрустящей панировкой.

Рецептом идеальной котлеты по-киевски поделилась суперфиналистка Мастер Шеф Ольга Рябенко в своем Instagram. Секрет ее котлет – в невероятно вкусной начинке из сливочного масла, творога и укропа. Попытайтесь приготовить котлеты по-киевски по этому рецепту, и вы будете приятно удивлены.

Читайте также: Пять советов, как сделать мясо более мягким

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 3 шт.
  • Сливочное масло – 120 г
  • Твердый сыр – 150 г
  • Укроп – 50 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 200 г
  • Панировочные сухари – 200 г
  • Соль, перец
  • Масло для фритюра

Приготовление:

  1. Разрежьте куриное филе пополам, накройте пищевой пленкой и отбейте. Посолите и поперчите.
  2. Смешайте сливочное масло с тертым сыром и измельченным укропом. Заверните массу в пленку и положите в холодильник.
  3. Взбейте яйца в миске. В другие миски насыпьте муку и панировочные сухари.
  4. Достаньте масляную начинку из холодильника, нарежьте кусочками и сформуйте. Заверните начинку в куриное филе.
  5. Обвалите котлеты в муке, затем в яйцах и сухарях.
  6. Жарьте котлеты во фритюре до золотистого цвета (около 7 минут).
  7. Выложите котлеты в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте в духовке при 180°C в течение 30 минут.

Важно!

  • Обязательно используйте качественное сливочное масло.
  • Не передерживайте котлеты во фритюре, в противном случае они станут сухими.
  • Запекание в духовке делает котлеты более сочными.

Напомним, мы уже писали, как спасти пересоленный фарш.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт