Как правильно прививать плодовые деревья: породы садоводов

Прививка – это один из способов размножения плодовых деревьев, который используется садовниками для улучшения качества плодов, получения новых сортов на одном дереве, или для омоложения старых деревьев. Перевивка плодовых деревьев производится тогда, когда сорт яблок, груш, слив и других деревьев и качество плодов не удовлетворяет садоводу. Оно заключается в том, что в ветки или в штамб вставляют черенки другого сорта, выросшие из привитых черенков нужных сортов. Перевить дерево можно не только одним, но и несколькими разными сортами. Об этом пишет Mizez.

Когда рекомендуется прививать деревья?

Существует два основных периода для прививки плодовых деревьев:

До начала сокодвижения: обычно в конце марта – начале апреля . В это время срезают черенки для прививки, которые хранят до момента проведения процедуры.

обычно в . В это время срезают черенки для прививки, которые хранят до момента проведения процедуры. Во время сокодвижения: в мае. Этот метод используется для прививки под кору.

Этапы прививки:

Заготовка и хранение черенков:

Черенки (отрезки однолетней ветки с несколькими почками) срезают со здоровых, крепких деревьев, не пораженных вредителями и болезнями. Срезают черенки до начала сокодвижения, обычно ранней весной. Хранят черенки в прохладном месте (подвал, ледник) во влажном песке или земле, защищая от морозов.

Собственная прививка:

При прививке важно, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя плотно прилегали друг к другу. Это обеспечит рост веток и ствола в толщину. Все срезы производят острым и чистым ножом. Срезы защищают от влаги, пересыхания и грязи. Существует несколько методов прививки, наиболее распространенные из них:

Прививка копулировкой: делают два косых среза на привое и подвое, плотно их соединяют и обматывают веревкой.

делают два косых среза на привое и подвое, плотно их соединяют и обматывают веревкой. Прививка под кору: делают надрез на подвое, отделяют кору, вставляют под нее срез привоя, фиксируют веревкой и замазывают садовым варом.

Уход за деревом после прививки:

Привитое дерево нуждается в регулярном поливе, подкормке и защите от болезней и вредителей. Важно следить за приживанием привоя и удалять побеги, которые появляются на подвое.

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Преимущества прививки:

Возможность получить дерево с лучшими характеристиками, чем начальные сорта.

Экономия места в саду, ведь на одном дереве можно выращивать несколько сортов.

Омолаживание старых деревьев.

Устойчивость к болезням и вредителям.

Прививка плодовых деревьев – это несложный процесс, который при правильном исполнении может значительно улучшить ваш сад.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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