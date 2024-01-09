Как правильно проветривать комнату зимой: простые правила
Как правильно проветривать комнату зимой: простые правила
Зимой проветривание помещений особенно важно, ведь свежий воздух помогает укрепить иммунитет и снизить риск заболеваний. Однако если делать это неправильно, можно навредить своему здоровью.
Об этом пишет Ukr.media.
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Что нельзя делать
- Не устанавливайте окно в режим микропроветривания. В этом случае холодный воздух будет поступать в помещение медленно, но постоянно, что может привести к переохлаждению.
- Не проветривайте помещение слишком долго. Если вы откроете окно на час или более, то температура в помещении может снизиться настолько, что вы рискуете простудиться.
Что нужно делать
- Проветривайте помещение два-три раза в день по 10-15 минут. Это время достаточно для того, чтобы свежий воздух заменил старый, но при этом не привел к переохлаждению.
- Если в помещении находится больной, проветривайте его почаще. В этом случае частоту проветривания можно увеличить до четырех раз в день, а продолжительность – до 5-7 минут.
Напомним, мы уже писали, как правильно проветривать дом зимой.
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