Как правильно размножать драцену черенкованием: правила по уходу

Хотите, чтобы ваша драцена разрослась в целую зеленую оранжерею? Не проблема! Эта красавица легко размножается в домашних условиях, и вам не понадобятся для этого специальные знания или замысловатые устройства.

Для черенков лучше использовать молодые побеги. Перед посадкой черенков можно обработать их стимулятором корнеобразования. Черенки лучше укореняются в теплом и светлом месте. Не переливайте черенки, чтобы они не загнили, советует канал Nature.

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Один из самых простых способов размножения драцены – верхушечным заживо.

Что вам понадобится:

Острый нож

Драцено

Земля для комнатных растений

Вода

Как размножить драцену верхушечным заживо:

Возьмите острый нож и срежьте верхушку одного или нескольких побегов драцены поближе к листьям. Сделайте срез косым. Посадите черенок в землю, как показано на видео. Хорошо полейте свежепосаженные черенки.

Через некоторое время ваши черенки укоренятся и дадут новые побеги.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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