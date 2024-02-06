Как правильно размножать драцену черенкованием: правила по уходу
Хотите, чтобы ваша драцена разрослась в целую зеленую оранжерею? Не проблема! Эта красавица легко размножается в домашних условиях, и вам не понадобятся для этого специальные знания или замысловатые устройства.
Для черенков лучше использовать молодые побеги. Перед посадкой черенков можно обработать их стимулятором корнеобразования. Черенки лучше укореняются в теплом и светлом месте. Не переливайте черенки, чтобы они не загнили, советует канал Nature.
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Один из самых простых способов размножения драцены – верхушечным заживо.
Что вам понадобится:
- Острый нож
- Драцено
- Земля для комнатных растений
- Вода
Как размножить драцену верхушечным заживо:
- Возьмите острый нож и срежьте верхушку одного или нескольких побегов драцены поближе к листьям.
- Сделайте срез косым.
- Посадите черенок в землю, как показано на видео.
- Хорошо полейте свежепосаженные черенки.
Через некоторое время ваши черенки укоренятся и дадут новые побеги.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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