Как правильно размораживать мясо, чтобы оно не теряло полезных свойств: советы эксперта

Мясо – это ценный продукт питания, содержащий много белка, витаминов и минералов. Чтобы оно сохранило свои полезные свойства и вкус, важно правильно его разморозить.

Об этом пишет ТСН.

Неправильные способы размораживания мяса

Эксперты по питанию рекомендуют избегать таких способов размораживания мяса:

Размораживание при комнатной температуре. Этот способ является самым распространенным, но он также опасен. При размораживании при комнатной температуре наружная поверхность мяса нагревается быстрее, чем внутренняя. Это создает благоприятные условия для роста микробов, которые могут вызвать пищевые отравления.

Размораживание в горячей воде. Этот способ также не безопасен, поскольку он может привести к образованию опасных бактерий. Кроме того, мясо, размороженное в горячей воде, может стать жестким и сухим.

Правильный способ размораживания мяса

Самым безопасным способом размораживания мяса является размораживание в холодильнике. Для этого необходимо положить пакет с мясом на тарелку в нижнюю часть холодильника. Время размораживания зависит от вида мяса. Фарш разморозится за сутки, а большие куски мяса – за двое суток.

Также можно разморозить мясо в микроволновке, но при этом нужно соблюдать определенные правила:

Размораживайте мясо с помощью функции "размораживания".

Не размораживайте мясо полностью, а только до такого состояния, чтобы его можно было легко нарезать или отделить от кости.

Хранение размороженного мяса

Размороженное мясо можно хранить в холодильнике в течение 4-5 дней. При этом температура хранения должна быть не выше 5 градусов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете разморозить мясо правильно и безопасно, чтобы оно сохранило свои полезные свойства и вкус.

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Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам разморозить мясо правильно:

Если вы размораживаете мясо в холодильнике, а не в микроволновке, лучше предварительно достать его из морозилки на ночь. Так оно разморозится медлительно и умеренно.

Если вы размораживаете мясо в микроволновке, не забудьте вытащить его из упаковки. Это позволит микроволновке распределить тепло равномерно.

Размороженное мясо можно использовать для приготовления любых блюд.

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