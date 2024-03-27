Как правильно размораживать овощи, чтобы не потерять пользу

Как правильно разморозить овощи, чтобы не потерять пользу и питательные вещества

Все мы знаем, что замороженные продукты – настоящая палочка-выручалочка на кухне. Быстро, удобно, полезно... Но действительно ли все так просто?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно размораживать замороженные овощи и ягоды, а когда этого можно не делать. Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить максимум пользы и вкуса замороженных продуктов, пишет rbc.ua.

Читайте также: Почему нельзя мыть сырое мясо перед приготовлением

Вот несколько советов:

Не размораживайте ягоды и овощи для горячих напитков, компотов, киселей и начинок. Так вы сбережете максимум полезных веществ.

Так вы сбережете максимум полезных веществ. Для супов, рагу и других блюд с термической обработкой размораживать овощи не нужно. Просто извлеките их из морозилки перед приготовлением.

Просто извлеките их из морозилки перед приготовлением. Если вы хотите есть овощи и ягоды сырыми, их обязательно нужно разморозить. А если в блюде есть шпинат, листовая зелень или кукуруза, их лучше разморозить даже перед термической обработкой.

Существует несколько способов размораживания:

Микроволновка: быстрый и удобный метод, но при нем теряется часть жидкости.

быстрый и удобный метод, но при нем теряется часть жидкости. Холодильник: лучший способ, максимально сохраняющий полезные вещества. Переведите овощи/ягоды в миску и поставьте на нижнюю полку холодильника за несколько часов до приготовления.

лучший способ, максимально сохраняющий полезные вещества. Переведите овощи/ягоды в миску и поставьте на нижнюю полку холодильника за несколько часов до приготовления. Комнатная температура: простой метод, но требует много времени и также приводит к потере жидкости.

Помните:

Размороженные овощи и ягоды следует употребить в течение 1-2 часов.

Не замораживайте размороженные плоды повторно.

Не храните овощи и ягоды дольше рекомендуемого срока.

Напомним, мы уже писали, как разморозить мясо за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!