Как правильно сажать мелкие семена: лайфхак, действительно упрощающий жизнь

Посев мелких семян на рассаду может быть достаточно сложной задачей. Семена таких цветов, как петуния, бархатцы, агератум, часто меньше макового зернышка, и их легко не заметить.

Чтобы упростить этот процесс, можно воспользоваться простым способом, который предлагают опытные садоводы. Через несколько дней салфетка разложится, и семена прорастут в почву, пишет ukr.media.

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Что нужно:

Бумажная белая салфетка

Почва для рассады

Пленка, крышка или стекло

Марганцовка (по желанию)

Инструкция:

Разрежьте салфетку на куски по размеру емкости, в которую вы будете сеять семена. Уложите салфетку в емкость и утрамбуйте ее. Насыпьте на салфетку семена. Увлажните семена из пульверизатора. Накройте емкость пленкой, крышкой или стеклом. Поставьте емкость в теплое место.

Некоторые нюансы:

Перед использованием салфетку нужно разорвать на два слоя, чтобы она стала еще тоньше.

Семена нужно сеять на расстоянии 1-2 см друг от друга.

Увлажнять семена нужно очень осторожно, чтобы не взбить их в кучу.

Если вы хотите предотвратить развитие грибковых заболеваний, добавьте в воду для полива немного марганцовки.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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