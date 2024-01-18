Как правильно сажать мелкие семена: лайфхак, действительно упрощающий жизнь
Посев мелких семян на рассаду может быть достаточно сложной задачей. Семена таких цветов, как петуния, бархатцы, агератум, часто меньше макового зернышка, и их легко не заметить.
Чтобы упростить этот процесс, можно воспользоваться простым способом, который предлагают опытные садоводы. Через несколько дней салфетка разложится, и семена прорастут в почву, пишет ukr.media.
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Что нужно:
- Бумажная белая салфетка
- Почва для рассады
- Пленка, крышка или стекло
- Марганцовка (по желанию)
Инструкция:
- Разрежьте салфетку на куски по размеру емкости, в которую вы будете сеять семена.
- Уложите салфетку в емкость и утрамбуйте ее.
- Насыпьте на салфетку семена.
- Увлажните семена из пульверизатора.
- Накройте емкость пленкой, крышкой или стеклом.
- Поставьте емкость в теплое место.
Некоторые нюансы:
- Перед использованием салфетку нужно разорвать на два слоя, чтобы она стала еще тоньше.
- Семена нужно сеять на расстоянии 1-2 см друг от друга.
- Увлажнять семена нужно очень осторожно, чтобы не взбить их в кучу.
- Если вы хотите предотвратить развитие грибковых заболеваний, добавьте в воду для полива немного марганцовки.
Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?
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