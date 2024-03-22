Как правильно сажать морковь: огородники раскрыли главные секреты богатого урожая
Хотите лакомиться сочной и ароматной морковью из собственного огорода? Не проблема! Соблюдайте несколько простых правил, и ваш стол всегда будет достаточно обеспечен этим полезным овощем.
Следуя этим простым правилам, которыми поделились на сайте noviydoctor.com, вы сможете вырастить богатый урожай сочной и ароматной моркови.
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1. Правильные сроки посева.
Сеять морковь нужно в теплую и безветренную погоду, когда почва прогреется до +5°C. Лучшим временем для этого считается конец апреля – начало мая.
2. Выбор места и почвы.
Морковь любит солнечные места и рыхлую, хорошо удобренную почву. Избегайте участков, где раньше росли петрушка, сельдерей или укроп.
3. Подготовка почвы.
Перед посевом внесите в грунт перегной, древесную золу и костную муку. Это обеспечит морковь необходимыми питательными веществами.
4. Посев семян.
Сделайте на грядке борозды глубиной 2-3 см на расстоянии 5-6 см друг от друга. Равномерно распределите семена в борозды и присыпьте землей.
5. Уход за посевами.
Регулярно поливайте морковь, особенно в период всходов. Прорежьте всходы, чтобы между растениями оставалось расстояние 3-4 см.
6. Борьба с сорняками и вредителями.
Регулярно пропалывайте грядки и удаляйте сорняки. Для защиты от вредителей используйте натуральные инсектициды.
7. Сбор урожая.
Собирать морковь можно через 90-120 дней после посева, в зависимости от сорта.
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