Как правильно сажать тюльпаны осенью: садоводы дали полезные советы

Тюльпаны, любимцы многих дачников, нуждаются в особом подходе к посадке. Хотя их можно высаживать и весной, самые лучшие результаты дает осенняя посадка. Рассмотрим подробнее, когда и как правильно сажать тюльпаны для получения пышного цветения. Об этом пишет Униан.

Оптимальные сроки посадки тюльпанов в Украине.

Специалисты по цветоводству рекомендуют высаживать луковицы тюльпанов именно осенью. Это связано с тем, что для формирования цветка луковицы необходим период холода. Весенняя посадка с предварительным проращиванием в холодильнике не всегда дает желаемый результат.

Самый благоприятный период для посадки тюльпанов – с середины сентября по середину октября, в зависимости от региона и погодных условий. Важно учитывать, что луковицам нужно около 4 недель для укоренения. Поэтому их следует высаживать примерно за месяц до наступления устойчивых холодов, чтобы предотвратить вымерзание.

В случае раннего наступления морозов рекомендуется мульчировать посадки сухими листьями, компостом или торфом.

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Правила посадки луковиц тюльпанов

Перед высадкой необходимо тщательно осмотреть луковицы:

Они должны быть здоровыми, плотными, без повреждений

Оптимальный диаметр – 3-4 см

Более мелкие луковицы могут зацвести только в следующем году

Для профилактики заболеваний луковицы можно обработать фунгицидом в течение 30 минут перед посадкой.

Процесс посадки:

Выбирают солнечный участок с рыхлой почвой Расстояние между луковицами – 10-15 см. Глубина посадки – три высоты луковицы (для тяжелых грунтов – две высоты) Мелкие луковицы высаживают на глубину около 8 см.

Для улучшения роста в каждую лунку рекомендуется добавить по 1 чайной ложке двойного суперфосфата и древесной золы, смешав их с почвой.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться пышным цветением тюльпанов следующей весной.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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