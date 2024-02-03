Как правильно сеять астры на рассаду: советы опытных дачников
Астры – настоящие королевы осеннего сада. Их яркие цветы радуют глаз, когда другие уже отцвели. Чтобы астры зацвели пышно, важно правильно вырастить рассаду.
Многие спешат сеять астры уже в феврале, но лучше делать это с конца марта, пишет prostoway. Благодаря этим несложным советам вы сможете вырастить здоровую и крепкую рассаду астр, которая будет радовать вас своими пышными цветами в течение всей осени.
Читайте также: Как ухаживать за гортензиями, чтобы они пережили зиму: советы садоводов
Как сеять астры?
- Возьмите ящик или миску высотой 5-7 см.
- Насыпьте огородную землю.
- Высейте семена вразброс или строчками.
- Сверху легко присыпьте землей и полейте водой.
- Закройте ящик пленкой и поставьте поближе к солнечному свету.
- Каждые 2-3 дня поворачивайте сеянцы на другую сторону, чтобы они были ровные.
Пикировка астр
- Когда появятся первые листики, рассаду нужно пикировать (рассадить в другой ящик).
- При пикировке корешки астр нужно подрезать и углубить в сделанную палочкой ямку.
Уход за рассадой астр
- Поливайте и осторожно разрыхляйте почву.
- Когда листья сомкнутся, можно выносить рассаду в более прохладное место, чтобы она привыкала к изменению температуры.
Совет:
- Для лучшего цветения астр можно подкормить рассаду комплексным удобрением 2-3 раза.
- Высаживать астры в открытый грунт можно в конце мая – начале июня.
Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!