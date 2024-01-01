Как правильно сушить волосы, чтобы было сияющим: советы парикмахеров
Как правильно сушить волосы, чтобы было сияющим: советы парикмахеров
Многие женщины мечтают о пышных и объемных волосах. Однако, чтобы добиться этого, необходимо приложить немало усилий, в частности, правильно сушить волосы.
Об этом пишет Ukr.media.
Вот несколько полезных лайфхаков, которые помогут вам сделать прическу более объемной:
- Используйте полотенце из микрофибры.Он отлично впитает лишнюю влагу, не травмируя волосы. Не тереть волосы полотенцем – это табу, так как это может привести к повреждению кутикулы и ломкости волос.
- Нанесите термозащиту. Он защитит волосы от воздействия горячего воздуха и поможет сохранить влагу.
- Используйте фен в умеренных или даже прохладных режимах. Горячий воздух может пересушить волосы и сделать их ломкими.
- Используйте насадку на фен. Она поможет направить поток воздуха в нужном направлении и сделать укладку более аккуратной.
- Сушить волосы от корней до кончиков. Это поможет предотвратить пушистость.
- Оставляйте волосы слегка недосушенными. Это поможет защитить волосы от повреждения.
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Перед завершением сушки включите фен на холодный режим и пройдитесь по всей длине волос. Это поможет закрепить результат и сделать волосы гладкими и эластичными.
Дополнительные советы
- Регулярно подстригайте кончики. Это поможет предотвратить ломкость волос и сохранить их объем.
- Используйте средства по уходу за волосами, которые предназначены для придания объема.
- Не мойте голову слишком часто. Чрезмерное мытье волос может привести к его сухости и ломкости.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.
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