Как правильно ухаживать за деревьями и кустарниками зимой: советы экспертов

Зима – это время года, когда многие растения находятся в состоянии покоя. Однако это не означает, что они не нуждаются в уходе.

На самом деле, правильный уход за деревьями и кустарниками зимой может помочь им пережить холодный сезон и вернуться здоровыми и крепкими весной, сообщает издание TreesDirect.

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Отмечается, что лиственные растения (теряющие листья) все равно нуждаются в поливе зимой, даже если шел дождь. Это поможет им сохранить влагу и не погибнуть от засухи.

Некоторые деревья и кустарники можно обрезать зимой, чтобы они были здоровее. Однако важно обрезать их в теплый день во избежание повреждения.

А новопосаженные деревья и кустарники особенно уязвимы зимой. Их следует оградить от сильного ветра, мороза и снега. Для этого можно использовать мульчу, укрытие или специальные защитные материалы.

"Одной из важнейших мероприятий в зимнем саду является обрезка деревьев. Обрезка помогает сформировать крону дерева так, чтобы она была хорошо освещена и проветривалась. Это способствует повышению урожайности и улучшает качество плодов", – говорят специалисты.

При обрезке деревьев следует учитывать следующие факторы:

возраст дерева;

сорт;

особенности кроны;

условия выращивания

У молодых деревьев основная цель обрезки – формирование кроны. Для этого удаляют лишние мешающие друг другу ветви, а также ветви, растущие вертикально.

У плодоносящих деревьев обрезку проводят для поддержания формы кроны и повышения урожайности. Для этого удаляют старые, поврежденные и больные ветви.

Подкормка деревьев зимой

Подкормка также является важной мерой, которую следует проводить зимой. Подкормка помогает растениям накопить питательные вещества, необходимые им для роста и плодоношения.

Во время зимней подкормки вносят фосфорные и калийные удобрения. Фосфорные удобрения способствуют развитию корневой системы, а калийные – повышают морозостойкость растений.

Нормы внесения удобрений зависят от возраста дерева, сорта, почвенно-климатических условий и других факторов.

Кроме обрезки и подкормки, зимой можно провести ряд мер, которые помогут обеспечить высокий урожай в следующем году.

В частности, зимой следует внимательно осмотреть насаждения на наличие повреждений морозом или другими факторами. Пораженные растения следует обрезать и обработать фунгицидами.

Также можно провести профилактическую обработку насаждения от вредителей и болезней.

Выполнение всех этих мер поможет обеспечить высокий урожай в следующем году. Ведь агроном, знающий свое дело, может влиять на формирование будущего урожая даже зимой.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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