Как правильно ухаживать за крыжовником весной: натуральные методы для щедрого урожая

Чтобы обеспечить плодородие кустов крыжовника, необходимо проводить правильную обрезку, пересадку, подкормку и борьбу с вредителями весной. UAportal рассказывал, что, соблюдая эти рекомендации, можно гарантировать отличный урожай без использования химикатов.

Обрезка

Как и смородину и малину, крыжовник следует обрезать весной до распускания почек. Основными задачами обрезки являются удаление поврежденных морозом или пораженных вредителями побегов, удаление старых веток, прореживание чрезмерно разросшихся побегов и контроль корневой системы.

У молодых кустов обрежьте побеги, оставив всего пять почек. У двух-трехлетних кустов следует оставить четыре-пять сильнейших ветвей, тогда как старшие кусты могут поддерживать 10-12 побегов всех возрастов. Как правило, взрослые кусты процветают, имея около 20 веток. Используйте чистый инструмент для удаления нежелательных ветвей на уровне земли.

Пересадка

Если осенняя посадка невозможна, весна служит подходящей альтернативой для пересадки крыжовника. Однако очень важно выполнить эту задачу до того, как распустятся почки. Для успешной весенней посадки выполните следующие шаги:

Подготовьте место для посадки. Обогатите почву перегноем или компостом и добавьте золу для питательных веществ. Выкопайте яму глубиной примерно 35-40 см и шириной полметра, положив на дно верхний плодородный слой почвы.

Правильная техника посадки. Посадите куст примерно на 6-8 см глубже его исходного уровня и засыпьте грунтом.

Полив и мульчирование. Обеспечьте достаточное количество воды (около 5 литров) для каждого куста и нанесите слой опилок или торфа под корень, чтобы удержать влагу.

Для старых или разросшихся кустов высокоэффективным методом размножения является разделение и пересадка. Осторожно выкопайте куст, сохраняя корни, и удалите все поврежденные или засохшие части. Разделите куст секатором, присыпьте срезы золой или толченым активированным углем и высадите их в подготовленные лунки, придерживаясь вышеупомянутых шагов.

Подкормка

Многие садоводы считают, что для подкормки крыжовника (и смородины) очень хорошо подходит органическое вещество. Кроме того, зола очень хорошо работает как природное удобрение для обеих культур. Под кусты крыжовника и смородины следует рассыпать по 1 стакану пепла на куст.

Использование картофельной шелухи также полезно. Вскипятите 2 литра воды и залейте ею 1 литр картофельной шелухи, дайте настояться пару часов. Затем обработайте кусты настоем для достижения оптимального результата.

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Борьба с вредителями и болезнями без химикатов

Борьба с вредителями и болезнями без использования химических препаратов вполне возможна для крыжовника (и смородины) ранней весной, до распускания почек. Рассмотрим следующие проверенные народные рецепты:

Настой золы против мучнистой росы, пильщика и плодожорки:

Приготовьте смесь, замочив 300-400 г пепла в ведре воды (10 л) в два дня. Добавьте 50 г мыла для клейкости и опрыскайте раствором кусты.

Настой сухой горчицы для защиты от пильщика, стакана, плодожорки и других:

Замочите 200 г сухой горчицы в ведре воды (10 л) на двое суток. Разведите настой водой (1:5), добавьте 50 г мыла (на 10 л) и разделайте кусты.

Настой луковой шелухи для борьбы с тлей:

200 г луковой шелухи залить ведром теплой воды (10 л) на 12 часов. Процедите смесь и опрыскивайте ею растения, желательно вечером.

Дополнительным мероприятием профилактики вредителей и болезней является полив почвы под кустами кипятком, смешанным с марганцовкой.

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