Как правильно ухаживать за вышиванкой, чтобы прослужила долго

Вышиванка для каждого украинца – это не просто одежда, а оберег, что несет в себе код нашей истории и культуры. Поэтому так важно бережно относиться к этим произведениям искусства, чтобы они продолжали даровать нам свою красоту и подлинность на протяжении многих лет. Об этом пишет ТСН.

Как правильно стирать вышиванку:

Проверка цветостойкости: Перед стиркой обязательно проверьте, не линяет ли вышивка. Для этого замочите в воде небольшой клочок изделия.

Перед стиркой обязательно проверьте, не линяет ли вышивка. Для этого замочите в воде небольшой клочок изделия. Ручная стирка: Вышиванку рекомендуется стирать вручную в прохладной воде. Используйте только мягкие моющие средства для деликатных тканей.

Вышиванку рекомендуется стирать вручную в прохладной воде. Используйте только мягкие моющие средства для деликатных тканей. Нежное прикосновение: Избегайте интенсивного трения и выкручивания, это может повредить хрупкую ткань и вышивку.

Избегайте интенсивного трения и выкручивания, это может повредить хрупкую ткань и вышивку. Просушивание: После стирки разложите вышиванку на горизонтальной поверхности, застеленной чистым полотенцем. Это поможет избежать деформации. Чтобы сохранить яркость цветов, сушите изделие подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Глажка:

Увлажнение: Перед утюжкой слегка увлажните вышиванку, чтобы облегчить разглаживание складок и защитить от перегрева.

Перед утюжкой слегка увлажните вышиванку, чтобы облегчить разглаживание складок и защитить от перегрева. Паровой утюг: Используйте утюг с паром, установив среднюю или низкую температуру.

Используйте утюг с паром, установив среднюю или низкую температуру. Защита вышивки: Не гладьте прямо по вышивке. Накройте ее тонкой тканью, чтобы сохранить нежные узоры.

Хранение:

Чистота и сухость: Перед хранением убедитесь, что вышиванка чистая и сухая. Даже незначительная влажность может привести к появлению плесени.

Перед хранением убедитесь, что вышиванка чистая и сухая. Даже незначительная влажность может привести к появлению плесени. Тканевые чехлы: Для хранения вышиванок используйте специальные чехлы, которые обеспечивают доступ воздуха.

Для хранения вышиванок используйте специальные чехлы, которые обеспечивают доступ воздуха. Хранение в рулоне: Сборка вышиванки в рулон поможет избежать заломов, которые со временем могут стать постоянными.

Сборка вышиванки в рулон поможет избежать заломов, которые со временем могут стать постоянными. Проветривание: Периодически проветривайте вышиванки, даже если не планируете их носить. Это поможет сохранить их свежесть.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить красоту и подлинность вашей вышиванки на долгие годы, передавая ее с любовью следующим поколениям.

Напомним, мы уже писали, о волшебных свойствах вышиванки.

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