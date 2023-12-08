Как правильно умываться, чтобы сохранить молодость кожи: советы дерматолога

Дерматолог и известный эксперт по уходу за кожей на TikTok доктор Линдси Зубрицки раскрывает самые распространенные ошибки, которые могут способствовать более быстрому старению кожи, в частности, касающиеся процесса умывания. Она отмечает, что просто пользоваться холодной водой недостаточно для надлежащего ухода.

Об этом сообщает Ukr.Media.

При этом Линдси предостерегает от использования средств и салфеток, слишком дорогих. Эксперт подчеркивает риски для кожи, которые могут возникнуть вследствие неправильного умывания, такие как появление прыщей и черных точек, и заявляет:

"В течение дня наша кожа накапливает грязь. Если не правильно очистить кожу, это приведет к забиванию пор и ускорит процесс старения".

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Линдси рекомендует умываться после чистки зубов для удаления остатков зубной пасты или слюны. Она также подчеркивает важность массажных движений при применении средства для умывания в течение 30 секунд, что создает основу для дальнейшего ухода. Дерматология указывает на то, что многие женщины в подростковом и раннем возрасте не используют антивозрастные средства, что, по ее словам, ошибка, и добавляет:

"Уход за кожей для предотвращения старения начинается с подросткового возраста и начала взрослой жизни... В настоящее время мы наиболее подвержены влиянию солнца".

Линдси отмечает важность базовых средств по уходу за кожей, рекомендуя использовать очищающее средство, солнцезащитный крем, увлажняющий крем и ретиноловую сыворотку на ночь для эффективной защиты и поддержания кожи. Она подчеркивает, что для достижения наилучших результатов в борьбе с возрастными изменениями увлажняющий крем и гиалуроновая кислота нужно наносить на влажную кожу.

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