Как правильно употреблять чай с имбирем, чтобы получить максимальную пользу

Чай из имбиря – это не только вкусный, но и полезный напиток, имеющий ряд преимуществ для здоровья. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ.

Чтобы приготовить имбирный чай, нужно залить чайную ложку тертого имбиря стаканом крутого кипятка и дать настояться в течение 5-10 минут. Для более насыщенного вкуса можно оставить чай на 30 минут, пишет dailynews.kyiv.

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Имбирь хорошо сочетается с другими травами и фруктами, например мятой, лимоном, шиповником или ромашкой. Добавьте по вкусу любимые ингредиенты.

Имбирный чай можно пить как горячим, так и холодным. В жаркую погоду охлажденный чай с имбирем будет особенно приятным.

Имбирный чай обладает рядом полезных свойств:

укрепляет иммунитет;

улучшает пищеварение;

ускоряет обмен веществ;

обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами;

помогает при простуде и гриппе;

улучшает настроение и снимает стресс.

Имбирный чай – это отличный способ укрепить здоровье и улучшить самочувствие. Попытайтесь этот вкусный и полезный напиток и убедитесь в его преимуществах на собственном опыте.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какой вид чая лучше пить гипертоникам и гипотоникам.

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