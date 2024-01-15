Как правильно выбрать качественный фарш: 2 действенных метода

При выборе фарша мы ориентируемся на его цвет. Цвет мяса зависит от химической реакции миоглобина, белка, содержащегося в мышечной ткани. Миоглобин содержит железо, которое соединяется с кислородом и образует пигмент красного цвета. Чем больше кислорода содержится в мясе, тем ярче будет его цвет.

Об этом пишет Ukr.media.

Серый цвет мяса возникает, когда миоглобин теряет кислород и образует пигмент серого цвета. Этот процесс естественным образом, когда мясо хранится без доступа к кислороду.

Таким образом, цвет мяса не является индикатором его свежести. Свежее мясо может быть как красным, так и серым.

Как проверить свежесть мяса

Лучшим способом проверить свежесть мяса является его запах. Свежее мясо имеет кисловатый запах. Если запах другой или неприятный, это может являться признаком испорченного мяса.

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Также можно проверить свежесть мяса на ощупь. Свежее мясо имеет упругую консистенцию. Если мясо мягкое или липкое, это может являться признаком того, что оно испортилось.

Если мясо серое, это не обязательно означает, что оно испортилось

Мясной фарш часто серое ядро. Это происходит потому, что фарш не содержит достаточно кислорода. Если фарш серый с виду, это скорее признак того, что он был приготовлен из свежего мяса, чем испорченного.

Если вы не уверены в свежести мяса, лучше его не покупать.

Напомним, мы уже писали, как выбрать красную рыбу.

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