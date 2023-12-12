Как правильно выбрать мак для кутьи, чтобы он не был горьким

Мак – это важный ингредиент многих украинских блюд, в частности рождественского угла и выпечки. Однако если он некачественный, то может испортить вкус приготовленных блюд.

Важно правильно выбрать мак. Лучше всего покупать его на рынке, где вы сможете попробовать продукт по вкусу. Он должен быть чуть-чуть приятным и слегка сладким, но не слишком насыщенным.

Если же такой возможности нет, выбирайте упакованный мак в магазине, срок годности которого не истек. Проверьте, чтобы он был сухим.

Читайте также: Что не следует добавлять в кутью, чтобы не испортить ее

Что делать, если мак горький

Горький мак может испортить любое блюдо, поэтому важно знать, как его устранить.

Вот несколько способов:

Тщательно промойте мак в холодной воде. Это поможет удалить часть горечи. Залейте мак горячим молоком и оставьте на 15 минут. Молоко поможет удалить горечь. Залейте мак горячей водой и проварите в течение 3-5 минут. Это также поможет удалить горечь. Добавьте к маку сливки или мед. Сливки и мед обладают сладким вкусом, который поможет перебить горчинку.

Если вы попробовали все эти способы, но мак все равно горчит, лучше его выкинуть. Горечь может быть признаком того, что мак испортился.

Какие продукты нужны для приготовления кутьи:

Чтобы сварить кутью, купите полулитровую банку пшеницы, стакан мака (200 граммов), 100 граммов сахара, по 100 граммов измельченных грецких орехов и изюма. По желанию, в кутью добавляют мед – 2-3 столовых ложки.

Предлагаем узнать об обязательных 12 блюдах на Сочельник.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!