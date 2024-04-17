Как правильно выбрать животное в приюте и помочь освоиться в новом доме

Как правильно выбрать животное из приюта

Война обострила проблему бездомных животных в Украине. Приюты переполнены песиками и котиками, которые по разным обстоятельствам оказались на улице.

Большинство приютов существует благодаря поддержке неравнодушных людей, но важно не только давать им средства, но и помочь животным обрести новую семью. Об этом пишет life.pravda.com.ua.

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Стать петперентом – важный шаг, требующий не только уверенности, но и сознательного подхода.

Перед тем, как окончательно решить взять животное из приюта, ответьте на несколько вопросов:

Осознаете ли вы вызовы, которые могут возникнуть в процессе адаптации котика/песика к новой среде?

Готовы ли вы к дополнительным расходам на еду, ветеринаров, игрушки для животных и т.д.?

Все ли члены семьи разделяют желание завести домашнего питомца?

Позволяет ли ваш ритм жизни находить время на систематический выгул собаки?

Понимаете ли вы, что убирать квартиру придется чаще?

Готовы ли к тому, что ваша жизнь изменится и в течение многих последующих лет придется заботиться не только о себе/супруге/супруге/детях?

Понимаете ли вы, что некоторым животным, оказавшимся в приюте, пришлось побывать в сложных жизненных обстоятельствах, что могло повлиять на их психику и отношение к людям?

Если вопросы вас не пугают, а ответы "Да" преобладают, наши советы помогут найти "своего" домашнего питомца.

Как выбрать домашнего любимца:

Обратитесь к специалисту по поведению собак или кошек. Он поможет определить, какая порода животного сможет гармонично сосуществовать с вами, учитывая ваш образ жизни.

Узнайте как можно больше информации о породе животного, которое вам пришлось по душе.

Подробно расспросите об истории животного, наличии стерилизации, прививок, заболеваний, темпераменте, характере и т.д.

Учтите размер, возраст, пол животного.

Помните о наличии дома других животных, а также детей.

Важно:

Сначала может казаться, что мотивации взять в семью животное достаточно, но, если не учесть особенности и потребности породы, возраст, а также другие озвученные выше факторы, сосуществование может принести дискомфорт и даже страдания как членам семьи, так и любимцу.

Оксана Галан, зоопсихологиня, советует потенциальным петперентам несколько раз наведаться в приют и попытаться взаимодействовать с животным, прежде чем принимать окончательное решение и брать его в семью.

Не бойтесь брать в семью животных с недостатками.

Если дома есть дети:

Перед тем, как брать в семью животное, необходимо подготовить ребенка к встрече с новым любимцем.

Меньшим детям нужно объяснить определенные правила коммуникации с новым любимцем.

Важно помнить – чем больше членов новой семьи, тем дольше животное может привыкать к новой среде.

Как помочь животному адаптироваться на новом месте:

Вот несколько советов:

Первые дни:

Не пытайтесь сразу давить на животное. Дайте ей пора обнюхать квартиру, найти уютное место.

Дайте ей пора обнюхать квартиру, найти уютное место. Обеспечьте ему все необходимое: миски, лоток, кровать, игрушки.

миски, лоток, кровать, игрушки. Говорите с животным спокойным голосом. Не совершайте резких движений.

Не совершайте резких движений. Не оставляйте животное надолго одиноким.

Постепенно:

Познакомьте животное с другими членами семьи. Делать это лучше по одному, чтобы не пугать.

Делать это лучше по одному, чтобы не пугать. Начните играть с животным. Это поможет ему расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

Это поможет ему расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Выводите животное на прогулку. Это не только полезно для здоровья, но и поможет ей исследовать новую территорию.

Это не только полезно для здоровья, но и поможет ей исследовать новую территорию. Научите животное основным командам. Это поможет вам лучше понимать друг друга.

Важно:

Будьте терпеливы. Животному может потребоваться несколько недель, чтобы полностью адаптироваться к новому дому.

Животному может потребоваться несколько недель, чтобы полностью адаптироваться к новому дому. Не наказывайте животное за то, что оно делает что-то не так. Ей просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть.

Ей просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Обратитесь к ветеринару, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы.

Помните:

Животное – это не игрушка. Это живое существо, которое нуждается в вашей любви и заботе.

Это живое существо, которое нуждается в вашей любви и заботе. Вы отвечаете за жизнь и здоровье животного.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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