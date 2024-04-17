Как правильно выбрать животное в приюте и помочь освоиться в новом доме
Война обострила проблему бездомных животных в Украине. Приюты переполнены песиками и котиками, которые по разным обстоятельствам оказались на улице.
Большинство приютов существует благодаря поддержке неравнодушных людей, но важно не только давать им средства, но и помочь животным обрести новую семью. Об этом пишет life.pravda.com.ua.
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Стать петперентом – важный шаг, требующий не только уверенности, но и сознательного подхода.
Перед тем, как окончательно решить взять животное из приюта, ответьте на несколько вопросов:
- Осознаете ли вы вызовы, которые могут возникнуть в процессе адаптации котика/песика к новой среде?
- Готовы ли вы к дополнительным расходам на еду, ветеринаров, игрушки для животных и т.д.?
- Все ли члены семьи разделяют желание завести домашнего питомца?
- Позволяет ли ваш ритм жизни находить время на систематический выгул собаки?
- Понимаете ли вы, что убирать квартиру придется чаще?
- Готовы ли к тому, что ваша жизнь изменится и в течение многих последующих лет придется заботиться не только о себе/супруге/супруге/детях?
- Понимаете ли вы, что некоторым животным, оказавшимся в приюте, пришлось побывать в сложных жизненных обстоятельствах, что могло повлиять на их психику и отношение к людям?
Если вопросы вас не пугают, а ответы "Да" преобладают, наши советы помогут найти "своего" домашнего питомца.
Как выбрать домашнего любимца:
- Обратитесь к специалисту по поведению собак или кошек. Он поможет определить, какая порода животного сможет гармонично сосуществовать с вами, учитывая ваш образ жизни.
- Узнайте как можно больше информации о породе животного, которое вам пришлось по душе.
- Подробно расспросите об истории животного, наличии стерилизации, прививок, заболеваний, темпераменте, характере и т.д.
- Учтите размер, возраст, пол животного.
- Помните о наличии дома других животных, а также детей.
Важно:
- Сначала может казаться, что мотивации взять в семью животное достаточно, но, если не учесть особенности и потребности породы, возраст, а также другие озвученные выше факторы, сосуществование может принести дискомфорт и даже страдания как членам семьи, так и любимцу.
- Оксана Галан, зоопсихологиня, советует потенциальным петперентам несколько раз наведаться в приют и попытаться взаимодействовать с животным, прежде чем принимать окончательное решение и брать его в семью.
- Не бойтесь брать в семью животных с недостатками.
Если дома есть дети:
- Перед тем, как брать в семью животное, необходимо подготовить ребенка к встрече с новым любимцем.
- Меньшим детям нужно объяснить определенные правила коммуникации с новым любимцем.
- Важно помнить – чем больше членов новой семьи, тем дольше животное может привыкать к новой среде.
Как помочь животному адаптироваться на новом месте:
Вот несколько советов:
Первые дни:
- Не пытайтесь сразу давить на животное. Дайте ей пора обнюхать квартиру, найти уютное место.
- Обеспечьте ему все необходимое: миски, лоток, кровать, игрушки.
- Говорите с животным спокойным голосом. Не совершайте резких движений.
- Не оставляйте животное надолго одиноким.
Постепенно:
- Познакомьте животное с другими членами семьи. Делать это лучше по одному, чтобы не пугать.
- Начните играть с животным. Это поможет ему расслабиться и почувствовать себя в безопасности.
- Выводите животное на прогулку. Это не только полезно для здоровья, но и поможет ей исследовать новую территорию.
- Научите животное основным командам. Это поможет вам лучше понимать друг друга.
Важно:
- Будьте терпеливы. Животному может потребоваться несколько недель, чтобы полностью адаптироваться к новому дому.
- Не наказывайте животное за то, что оно делает что-то не так. Ей просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть.
- Обратитесь к ветеринару, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы.
Помните:
- Животное – это не игрушка. Это живое существо, которое нуждается в вашей любви и заботе.
- Вы отвечаете за жизнь и здоровье животного.
Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.
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