Как правильно высаживать растения в клумбе, чтобы оно сформировалось красивым
Хотите, чтобы ваша клумба цвела и радовала весь сезон? Немного усилий вы сможете создать клумбу, которая радует вас красотой на протяжении многих лет.
Попытайтесь соединить хвойные растения с цветами, пишетgreenpost. Экспериментируйте, ищите новые сочетания, и ваша клумба будет неповторимой.
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Это не только красиво, но и практично. Хвойные служат цветовым фоном, делая композицию более элегантной. Они зеленеют в течение года, поэтому клумба будет красива даже зимой. Хвойные выделяют эфирные масла, полезные для многих цветов.
Вот несколько советов, как создать клумбу из хвойных и цветов:
- Выбирайте растения, подходящие для вашего климата.
- Обращайте внимание на размер и форму растений.
- Хвойные лучше размещать сзади или в центре клумбы.
- Цветы лучше сажать спереди.
- Подбирайте цвета цветов, гармонирующих с хвойными.
Не забудьте о декоративных элементах:
- Камни
- Фонтаны
- Скульптуры
- Садовые светильники
Ухаживайте за клумбой:
- Регулярно поливайте
- Удаляйте сорняки
- Подкармливайте растения
Вот несколько идей для сочетания хвойных и цветов:
- Можжевельник + розы
- Туя+петуния
- Ялівець + лилии
- Сосна + ирисы
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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