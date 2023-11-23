Как правильно заморозить зеленый лук, чтобы сохранить вкусовые качества

Если вы хотите смаковать зеленым луком всю зиму, можно его заморозить. При правильном хранении, ее свежий вкус и аромат сохранятся.

В зимний период вы сможете использовать такую зелень разными способами. К примеру, добавляйте к первым или вторым блюдам, для закусок.

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Некоторые считают, что зеленый лук лучше не замораживать, потому что после размораживания теряется упругость. Однако мы назовем основные преимущества такого способа:

замораживать лук очень просто;

так зеленый лук будет лучше и дольше храниться;

готовая зелень будет под рукой, что ускорит приготовление блюд;

сохранение полезных витаминов.

Если делать все правильно, то вкус зеленого лука из-за заморозки не изменится. Вкус может измениться только из-за длительного хранения. Но не стоит повторно замораживать, тогда она будет безвкусной.

Кроме того, незначительно может измениться консистенция лука. Она будет мягче, чем свежая. Если правильно заморозить зелень, консистенция не изменится.

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Как правильно замораживать зеленый лук?

Учтите несколько простых правил для максимальной пользы и вкусовых качеств:

1. Тщательно промойте зелень, прежде чем ее нарезать. Делайте это не раньше времени, иначе потеряется аромат. Следите за тем, чтобы вода не попадала на срез, потому что перья могут посыпаться.

2. Также можно замораживать белый лук, но в отдельной емкости.

3. Сразу после промывания зелень переложите в дуршлаг, чтобы получилась лишняя вода. Используйте бумажные полотенца, иначе возникнут проблемы с замораживанием.

4. Распределите зелень несколькими порциями, чтобы доставать столько, сколько можно использовать за один раз.

5. Если замораживаете зеленый лук, ответственно подойдите к выбору стеблей. Избавьтесь от желтых листьев и дряблых. Для замораживания отлично подойдут стебли насыщенного зеленого цвета.

Ранее UAportal рассказывал, что тыква может храниться в свежем виде до 6 месяцев в прохладном, темном месте с температурой от 4 до 9 градусов Цельсия.

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