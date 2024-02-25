Как правильно запекать овощи в духовке: кулинарные советы

Овощи, запеченные в фольге в духовке – это не только невероятно вкусное, но и очень полезное блюдо, которое можно готовить в течение года. Ее главное преимущество – универсальность. Вы можете использовать любые овощи, которые вам нравятся, или находящиеся под рукой.

Запеченные овощи в фольге – это отличный вариант для здорового и сытного обеда или ужина. Попробуйте приготовить это блюдо по рецепту с сайта nv.ua, и оно обязательно вам понравится.

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Ингредиенты:

Овощи по вкусу (картофель, свекла, морковь, болгарский перец, кабачок)

Чеснок

Специи

Соль

Перец

Сливочное масло

Оливковое масло

Приготовление:

Помойте овощи. Свеклу и морковь почистите. Кабачки и картофель можно оставить со шкуркой. Нарежьте ломтиками овощи и положите в глубокую емкость. Добавьте измельченный чеснок, специи, соль и перец. Нарежьте сливочное масло ломтиками и добавьте к овощам. Полейте овощи оливковым маслом и тщательно перемешайте. Сформируйте противень из фольги и выложите на него овощи. Плотно запечатайте противень фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час или больше. Дайте овощам остыть и подавайте на стол.

Совет:

Вы можете добавить к овощам другие ингредиенты, такие как лук, грибы, зелень или творог.

Для насыщенного вкуса можно замариновать овощи перед запеканием.

Время запекания может варьироваться в зависимости от типа и размера овощей.

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