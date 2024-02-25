Как правильно запекать овощи в духовке: кулинарные советы
Как правильно приготовить овощи в духовке
Овощи, запеченные в фольге в духовке – это не только невероятно вкусное, но и очень полезное блюдо, которое можно готовить в течение года. Ее главное преимущество – универсальность. Вы можете использовать любые овощи, которые вам нравятся, или находящиеся под рукой.
Запеченные овощи в фольге – это отличный вариант для здорового и сытного обеда или ужина. Попробуйте приготовить это блюдо по рецепту с сайта nv.ua, и оно обязательно вам понравится.
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Ингредиенты:
- Овощи по вкусу (картофель, свекла, морковь, болгарский перец, кабачок)
- Чеснок
- Специи
- Соль
- Перец
- Сливочное масло
- Оливковое масло
Приготовление:
- Помойте овощи.
- Свеклу и морковь почистите. Кабачки и картофель можно оставить со шкуркой.
- Нарежьте ломтиками овощи и положите в глубокую емкость.
- Добавьте измельченный чеснок, специи, соль и перец.
- Нарежьте сливочное масло ломтиками и добавьте к овощам.
- Полейте овощи оливковым маслом и тщательно перемешайте.
- Сформируйте противень из фольги и выложите на него овощи.
- Плотно запечатайте противень фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час или больше.
- Дайте овощам остыть и подавайте на стол.
Совет:
- Вы можете добавить к овощам другие ингредиенты, такие как лук, грибы, зелень или творог.
- Для насыщенного вкуса можно замариновать овощи перед запеканием.
- Время запекания может варьироваться в зависимости от типа и размера овощей.
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