Как правильно заваривать чай из липы, чтобы максимально сохранить полезные свойства

Липовый цвет – это ценное лекарственное растение, обладающее широким спектром полезных свойств. Он богат фитонцидами, дубильными веществами, витаминами А, С, флавоноидами, эфирным маслом, кальцием, железом, магнием.

Об этом пишет Ukr.media.

Польза липового цвета

Жаропонижающие и противовоспалительные свойства. Липовый чай полезен при простудах, гриппе, инфекционных заболеваниях. Он помогает снизить температуру тела и снизить воспаление.

Отхаркивающие свойства. Липовый чай помогает при кашле, способствует отхаркиванию мокроты.

Желчегонные свойства. Липовый чай способствует выведению желчи из организма, что полезно при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Обезболивающие свойства. Липовый чай обладает легким обезболивающим эффектом, что полезно при головных болях, болях в горле, мышцах.

Спазмолитические характеристики. Липовый чай помогает при спазмах желудка, кишечника, желчного пузыря.

Тонизирующие свойства. Липовый чай оказывает общеукрепляющее действие, помогает восстановить силы после болезни.

Как заваривать липовый чай

Чтобы липовый чай был полезен, его нужно правильно заваривать. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

Не заливать сухие цветки липы кипятком. Оптимальная температура воды для заваривания чая – 90-95 градусов.

Для заваривания в среднем на литр воды достаточно 4-6 столовых ложек сухих соцветий.

Использовать лучше керамический или фаянсовый чайник с толстыми стенками.

Чайник можно укутать чем-нибудь теплым и дать постоять в течение 15-20 минут.

При желании готовый напиток можно процедить и добавить в него чайную ложку меда.

Как приготовить отвар из липового цвета.

Для приготовления отвара из липового цвета нужно:

2 столовые ложки сухих цветов липы;

200мл воды.

Цветы липы залить крутым кипятком и довести до кипения на медленном огне. После этого варить еще 5-7 минут, затем дать настояться в течение 20 минут. Отвар можно пить как теплый, так и прохладный.

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Липовый чай и отвар можно пить как для лечения, так и профилактики заболеваний. Они безопасны и хорошо переносятся организмом. Однако перед употреблением липового чая или отвара следует проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.

Напомним, мы уже писали, как чай влияет на желудок и почему его можно не всем пить.

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