Как предотвратить намерзание льда в морозилке: лайфхак с содой

Образование льда в морозильной камере – это распространенная проблема, не только занимающая полезное пространство, но и заставляющая холодильник потреблять больше электроэнергии. Однако существуют эффективные способы противодействия этому явлению с помощью обычных бытовых средств.

Раствор пищевой соды может стать подлинным спасителем в борьбе с наморозями. Его применение позволит избежать быстрого просадки влаги и образования толстых слоев льда на стенках морозильной камеры. Об этом пишет Телеграф.

Вот как следует использовать соду:

Для начала необходимо полностью разморозить морозильную камеру. Нанесите 1-2 столовых ложки пищевой соды на влажную тряпку и тщательно протрите ею все внутренние стенки. Важно не допустить попадания соды на резиновые уплотнители, поскольку это может повредить их.

Благодаря защитному действию соды влага не будет так быстро оседать на стенках, а при последующем размораживании ее будет легче удалить. Кроме того, это средство также поможет избавиться от неприятных запахов в холодильнике.

В качестве альтернативы пищевой соде можно использовать масло или глицерин. Просто нанесите несколько капель выбранной жидкости на влажную тряпку и протрите внутреннюю поверхность морозильной камеры.

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Для более эффективного предотвращения образования льда следует также соблюдать несколько дополнительных советов:

- Не размещайте холодильник слишком близко к источникам тепла, например плита или посудомоечная машина, так как это заставляет морозильную камеру тратить больше энергии.

- Оставляйте достаточное пространство между холодильником и стеной для правильной циркуляции воздуха.

- Старайтесь не оставлять дверцу морозильной камеры открытой надолго, так как внутрь попадает теплый воздух.

- Перед замораживанием дайте пище охладиться до комнатной температуры, ведь конденсат от горячих продуктов превращается в лед.

- Регулярно проверяйте состояние уплотнителей на дверце и своевременно заменяйте их в случае повреждений, чтобы теплый воздух не проникал внутрь.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы морозилка работала лучше.

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