Как препарат против давления может помочь жить дольше: научное исследование

Исследователи из Университета Ливерпуля совершили значительное открытие, которое может изменить наше представление о процессе старения. Они обнаружили, что существующий препарат рилменидин, используемый для лечения высокого АД, также может значительно увеличить продолжительность жизни.

Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся на червях, плодовых мушках и мышах. Ученые пришли к выводу, что рилменидин может имитировать преимущества ограничения калорийности, ранее считавшегося одним из самых эффективных методов увеличения продолжительности жизни и снижения риска возрастных заболеваний, пишет Knowridge Science Report.

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Этот препарат уже широко используется в медицине и известен относительно слабыми побочными эффектами. Поэтому его потенциальное применение в качестве антивозрастной терапии может стать перспективным решением для будущих медицинских практик.

"Это открытие открывает новое направление в борьбе со старением и является значительным шагом вперед в области антивозрастных терапий", — подчеркнул профессор Жоао Педро Магальхаес, автор исследования.

Учитывая растущую численность пожилого населения в мире, даже малейший прогресс в этой области может иметь огромное значение для улучшения качества жизни и снижения распространенности возрастных заболеваний.

Для дальнейших исследований ученым следует подробнее изучить механизм действия рилменидина и провести клинические испытания на людях, чтобы подтвердить его эффективность и безопасность как антивозрастную терапию.

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