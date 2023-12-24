Как приготовить 3 лучшие бутерброды с красной рыбой к новогоднему столу.
Как сделать бутерброды с красной рыбой
Бутерброды с красной рыбой – это вкусная и полезная закуска, которая станет украшением любого праздничного стола. Их можно приготовить как теплыми, так и прохладными.
Хорошие бутерброды способны стать настоящим украшением вашего праздничного стола. Рецептами новогодних бутербродов поделились на сайте vkusnoo.com.
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Канапе с красной рыбой и брынзой
Ингредиенты:
- багет
- 300 г малосольной красной рыбы
- 250 г брынзы
- 1 большой томат или 2 небольших
- небольшой огурец
- маслины
Приготовление:
- Нарежьте багет. По желанию подсушите кусочки в тостере.
- Томаты нарежьте кружочками, брынзу и рыбу – пластинами.
- Соберите канапе в следующем порядке: хлеб, томат, брынза, рыба.
- Перед тем как нанизывать канапе, протрите шпажкой одну маслину и хорошо сложенную пластинку огурца.
Горячие бутерброды с красной рыбой
Ингредиенты:
- 5 маленьких пшеничных или ржаных булочек
- 250 г рыбы
- 150 г твердого сыра
- майонез
Приготовление:
- Сварите рыбу, опустив ее в кипящую воду. Время варки составляет около 8 минут.
- Булочки разрежьте на две части и смажьте их майонезом.
- Натрите творог на крупной или мелкой терке, как больше нравится.
- На булочку выложите готовую рыбу, разломанную на кусочки, и посыпьте ее натертым сыром.
- Поставьте бутерброды в духовку до того момента, пока не начнет запекаться творожная шапка.
Бутерброды с рыбой и авокадо
Ингредиенты:
- багет
- 200 г красной рыбы
- авокадо
- листовой салат
- 1 столовая ложка сока лимона
- зелень для подачи
- оливки или маслины
Приготовление:
- Разрежьте багет на кусочки. По желанию подсушите в тостере.
- Приготовьте пасту из очищенного авокадо: разомните его с помощью вилки или мелко нашинкуйте. Добавить ложку сока лимона и посолить.
- Рыбу нарежьте пластинами.
- Хлеб смажьте пастой авокадо, положите салатный лист и кусочек рыбы.
- С помощью шпажки украсьте канапе оливкой или оливкой, а также зеленью.
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