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Как приготовить 3 лучшие бутерброды с красной рыбой к новогоднему столу.

Игорь Романько

Как сделать бутерброды с красной рыбой

Бутерброды с красной рыбой – это вкусная и полезная закуска, которая станет украшением любого праздничного стола. Их можно приготовить как теплыми, так и прохладными.

Хорошие бутерброды способны стать настоящим украшением вашего праздничного стола. Рецептами новогодних бутербродов поделились на сайте vkusnoo.com.

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Канапе с красной рыбой и брынзой

Ингредиенты:

  • багет
  • 300 г малосольной красной рыбы
  • 250 г брынзы
  • 1 большой томат или 2 небольших
  • небольшой огурец
  • маслины

Приготовление:

  1. Нарежьте багет. По желанию подсушите кусочки в тостере.
  2. Томаты нарежьте кружочками, брынзу и рыбу – пластинами.
  3. Соберите канапе в следующем порядке: хлеб, томат, брынза, рыба.
  4. Перед тем как нанизывать канапе, протрите шпажкой одну маслину и хорошо сложенную пластинку огурца.

Горячие бутерброды с красной рыбой

Ингредиенты:

  • 5 маленьких пшеничных или ржаных булочек
  • 250 г рыбы
  • 150 г твердого сыра
  • майонез

Приготовление:

  1. Сварите рыбу, опустив ее в кипящую воду. Время варки составляет около 8 минут.
  2. Булочки разрежьте на две части и смажьте их майонезом.
  3. Натрите творог на крупной или мелкой терке, как больше нравится.
  4. На булочку выложите готовую рыбу, разломанную на кусочки, и посыпьте ее натертым сыром.
  5. Поставьте бутерброды в духовку до того момента, пока не начнет запекаться творожная шапка.

Бутерброды с рыбой и авокадо

Ингредиенты:

  • багет
  • 200 г красной рыбы
  • авокадо
  • листовой салат
  • 1 столовая ложка сока лимона
  • зелень для подачи
  • оливки или маслины

Приготовление:

  1. Разрежьте багет на кусочки. По желанию подсушите в тостере.
  2. Приготовьте пасту из очищенного авокадо: разомните его с помощью вилки или мелко нашинкуйте. Добавить ложку сока лимона и посолить.
  3. Рыбу нарежьте пластинами.
  4. Хлеб смажьте пастой авокадо, положите салатный лист и кусочек рыбы.
  5. С помощью шпажки украсьте канапе оливкой или оливкой, а также зеленью.

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