Как приготовить ароматные сосиски в тесте за 30 минут: простой рецепт

Дети просят приготовить вкусности? Как насчет ароматных сосисок в тесте? Приготовить блюдо достаточно легко и для этого вам понадобится всего 30 минут.

Рецептом поделилось издание Shuba. Изюминка этого блюда в том, что для него используется готовое слоеное тесто, которое придает блюду легкость и хрусткость. Вам нужно просто обернуть сосиски этим тестом и запечь в духовке.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 500 г.

Пшеничная мука – 1 ст. л.

Куриное яйцо – 1 шт.

Молочные сосиски – 16 шт.

Соль – по вкусу

Пучок петрушки.

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Приготовление:

Раскатайте тесто прямоугольной формы (48×32 см). Разрежьте на маленькие прямоугольники на 16 равных частей.

Смажьте один конец прямоугольника взбитым яйцом, а на другой уложите сосиску. Добавьте немного соли и петрушки.

Заверните сосиску в тесто.

Поставьте сосиски в тесте в холодильник на 20 минут. Сделайте надрезы сверху, когда тесто застынет.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Смажьте верх теста взбитым яйцом и выпекайте блюдо в течение 25-30 минут или пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Выньте из духовки, дайте немного остыть и подавайте к столу.

Не мешайте, попробуйте этот рецепт уже сегодня, и ваша семья будет в восторге. Приятного аппетита!

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