Как приготовить ароматный тыквенный кекс с апельсином: простой рецепт

Как сделать кекс с тыквой и апельсином

В сезон перехода от осени к зиме, когда в магазинах соседствуют тыквы и апельсины, отправьтесь в кулинарное путешествие с апельсиново-тыквенным кексом.

Этот десерт по рецепту Клопотенко объединяет два волшебных сезона в одном ароматном блюде. Если вы выпекали морковно-тыквенный кекс, этот рецепт удивит вас своей свежестью и ароматом цитрусовых.

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Для этого рецепта используется весь апельсин, включая мякоть и цедру. При натирании цедры берегитесь, чтобы тереть только цветную часть, избегайте белой кожуры, которая может придать горечи.

Рекомендуется выпекать кекс в прямоугольной форме 23 на 12 см. Если нет подобной формы, можно экспериментировать с другими размерами или создать порционные тыквенные кексики.

Шаг 1: Разогрейте духовку до 180 градусов. Натрите цедру и режьте филе 1 апельсина. Срежьте остаток белой кожуры.

Шаг 2: Очистите тыкву (200 г) и натрите ее на мелкую терку. Смешайте тыкву с цедрой и филе апельсина.

Шаг 3: Разделите три яйца на желтки и белки. Взбейте белки до стойких пиков, затем смешайте желтки со 100 г сахара и 1 ч.л. ванильного сахара.

Шаг 4: Смешайте 200 г муки и 1 ч.л. разрыхлителя. Добавьте муку, тыквенно-апельсиновую смесь, желтки, 50 мл масла и ч.л. соли. Добавляя взбитые белки последними, нежно вмешайте их.

Шаг 5: Смажьте форму растительным маслом, присыпьте мукой. Вылейте тесто и запекайте 50 минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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