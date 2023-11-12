Как приготовить банановые сырники с начинкой "сюрпризом": простой рецепт
Как сделать сырники с кусочком банана внутри
Завтрак в субботу должен быть не только сытным, но и удовлетворительным сладостями. Если вы ищете отличный способ начать свой выходной день, попробуйте наш рецепт вкусных сырников.
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Этот рецепт позволит вам наслаждаться сытным и вкусным завтраком, который обязательно поднимет настроение и зарядит позитив на весь день, пишет Таблоид Волыни.
Ингредиенты:
- 200 г зернистого сыра любой жирности (9% в нашем случае),
- 1 яйцо,
- 1 ст.л. муки (используем овсяную),
- Сахар (по вкусу),
- 1/4 банана,
- Корица (можно добавить цедру апельсина и ванилин).
Способ приготовления:
- Взбиваем яйцо и добавляем муку и сыр. Перемешиваем до однородности.
- Добавляем сахар и специи по вашему вкусу, снова перемешиваем.
- Формируем сырники, добавляя внутрь каждого дольку банана.
- Выкладываем ложкой на разогретую сковороду так, чтобы все творожники были одинаковой формы, и жарим.
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