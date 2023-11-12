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Как приготовить банановые сырники с начинкой "сюрпризом": простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать сырники с кусочком банана внутри

Завтрак в субботу должен быть не только сытным, но и удовлетворительным сладостями. Если вы ищете отличный способ начать свой выходной день, попробуйте наш рецепт вкусных сырников.

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Этот рецепт позволит вам наслаждаться сытным и вкусным завтраком, который обязательно поднимет настроение и зарядит позитив на весь день, пишет Таблоид Волыни.

Ингредиенты:

  • 200 г зернистого сыра любой жирности (9% в нашем случае),
  • 1 яйцо,
  • 1 ст.л. муки (используем овсяную),
  • Сахар (по вкусу),
  • 1/4 банана,
  • Корица (можно добавить цедру апельсина и ванилин).

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйцо и добавляем муку и сыр. Перемешиваем до однородности.
  2. Добавляем сахар и специи по вашему вкусу, снова перемешиваем.
  3. Формируем сырники, добавляя внутрь каждого дольку банана.
  4. Выкладываем ложкой на разогретую сковороду так, чтобы все творожники были одинаковой формы, и жарим.

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