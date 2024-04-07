Как приготовить банановый торт к чаю всего за 20 минут: простой рецепт
Хотите сладкого, но нет времени на выпечку? Этот торт – ваш спаситель! Он готовится в считанные минуты, а вкус непременно порадует вас и ваших близких.
Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com. Для более насыщенного бананового вкуса добавьте в крем 1-2 столовые ложки бананового пюре. Вместо сливок можно использовать сметану, но крем будет менее плотным. Фантазируйте с украшением: шоколад, ягоды, сухофрукты, цукаты – все по вашему вкусу.
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Ингредиенты:
Для лепешки:
- 2 стакана муки
- 1,5 чайной ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки корицы
- 1/2 стакана сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 2 яйца
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- 3 спелых банана, размятых вилкой
Для крема:
- 250 г сливочного сыра
- 1/2 стакана сахара
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- 1 стакан жирных сливок
Приготовление:
- Смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и корицу.
- Взбейте сливочное масло с сахаром до рыхлой массы. Добавьте яйца и ванильный сахар, продолжая взбивать.
- Добавьте размятые бананы и перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты в банановую массу и перемешайте до однородности.
- Вылейте тесто в форму для выпечки и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут.
- Взбейте сыр, сахар и ванильный сахар до мягкости. В другой миске взбейте сливки до стойких пиков. Добавьте взбитый сливочный сыр к сливкам и осторожно перемешайте.
- Соберите торт: положите один корж на тарелку, покройте его кремом, затем второй корж и снова крем. Покройте торт кремом со всех сторон и украсьте по вкусу.
Приятного аппетита!
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