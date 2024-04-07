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Как приготовить банановый торт к чаю всего за 20 минут: простой рецепт

Игорь Романько

Как быстро сделать кремовый торт с бананами к чаю

Хотите сладкого, но нет времени на выпечку? Этот торт – ваш спаситель! Он готовится в считанные минуты, а вкус непременно порадует вас и ваших близких.

Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com. Для более насыщенного бананового вкуса добавьте в крем 1-2 столовые ложки бананового пюре. Вместо сливок можно использовать сметану, но крем будет менее плотным. Фантазируйте с украшением: шоколад, ягоды, сухофрукты, цукаты – все по вашему вкусу.

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Ингредиенты:

Для лепешки:

  • 2 стакана муки
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 3 спелых банана, размятых вилкой

Для крема:

  • 250 г сливочного сыра
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 1 стакан жирных сливок

Приготовление:

  1. Смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и корицу.
  2. Взбейте сливочное масло с сахаром до рыхлой массы. Добавьте яйца и ванильный сахар, продолжая взбивать.
  3. Добавьте размятые бананы и перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты в банановую массу и перемешайте до однородности.
  4. Вылейте тесто в форму для выпечки и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут.
  5. Взбейте сыр, сахар и ванильный сахар до мягкости. В другой миске взбейте сливки до стойких пиков. Добавьте взбитый сливочный сыр к сливкам и осторожно перемешайте.
  6. Соберите торт: положите один корж на тарелку, покройте его кремом, затем второй корж и снова крем. Покройте торт кремом со всех сторон и украсьте по вкусу.

Приятного аппетита!

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